Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 1 giugno 2024: numeri e simboli vincenti

Il Simbolotto si prepara oggi a una nuova estrazione di numeri e simboli vincenti, da scoprire questo sabato 1 giugno 2024 dopo il Lotto, visto che l’uscita dei simbolotti avviene contestualmente ai numeri delle ruote. Stasera fa il suo debutto la ruota di Napoli, che sarà protagonista per tutto il mese di giugno: ci riferiamo alla ruota in promozione tra quelle del Lotto, che segue un calendario preciso in base al quale si cambia mese dopo mese.

Un particolare importante, visto che se non si gioca al Lotto puntando sulla ruota in promozione, allora non si può ottenere la cinquina di numeri e simboli per partecipare all’estrazione. Non solo non dovete sborsare nient’altro rispetto alla giocata del Lotto, perché quella del Simbolotto è gratuita, ma non dovete neppure scegliere numeri e simboli, visto che l’assegnazione è automatica: un pensiero in meno per voi che rende ulteriormente l’idea di quanto sia questione davvero di fortuna quando si vince al Simbolotto.

SIMBOLOTTO PRONTO A REGALARE PREMI E SORPRESE

Tra non molto vi ritroverete a dover controllare numeri e simboli vincenti del Simbolotto sperando che la vostra schedina sia tra quelle fortunate: in tal caso, potrete vincere 10mila euro, una bella somma per finanziare un progetto che magari avete nel cassetto da tempo. Se la corrispondenza è solo parziale, fate attenzione a quanti simbolotti della combinazione fortunata avete centrato: col 4 ad esempio si vincono 50 euro, col 3 il premio è di 5 euro, si scende a un euro se invece riuscite a centrare il 2.

Non ci resta allora che aspettare il momento della verità per capire se la serata di oggi sarà fortunata e se questa prima estrazione del mese di giugno del Simbolotto può riservarvi delle belle sorprese. Seguiremo l’appuntamento in diretta come sempre per fornirvi la cinquina fortunata appena sarà stata estratta.

