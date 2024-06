Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 giugno 2024: numeri vincenti e Jackpot

LA CABALA VI PREMIERÀ OGGI NELL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

Si è aperta ufficialmente la primissima settimana di giugno e con lei (immancabili ed attesissimi, come sempre) tornano ad innaugurare il mese anche le sfide della Dea Bendata che oggi proporrà a voi cari lettori/giocatori il sempre amatissimo Lotto e i due giochi che sono nati sulla scia del suo successo: ci riferiamo ovviamente al Superenalotto – sul quale vi anticipiamo già che il jackpot è cresciuto ancora una volta – e al 10eLotto! Se avete già la schedine pronte, non vi resta che mettervi comodi per aspettare le ore 20 quando una dopo l’altra verranno estratte tutte le combinazioni vincenti; ma se ancora non avete giocato correte subito sul sito Sisal, iscrivetevi e (sfruttando il bonus di benvenuto!) cliccate sulle caselle dedicate a Lotto, 10eLotto e Superenalotto per scegliere subito i vostri numeri fortunati.

Avete bisogno di qualche suggerimento? Nessun problema, perché guardando all’ultima estrazione di Lotto e Superenalotto – che si è tenuta sabato 1 giugno 2024 – possiamo dirvi subito che continua il periodo sfortunato del numero 8 che da ormai 109 giorni non si fa vedere sulla ruota di Venezia del Lotto, seguito a cinque assenze di distanza dal 7 su Firenze e (con 103 ritardi) dal 6 su Bari. Nel 10eLotto, invece, l’85 ha raggiunto le 20 assenze, fedelmente accompagnato da 16 giorni dall’87 e dal 72; mentre se parlassimo dei numeri ‘Oro’ e ‘Doppio Oro’ dovreste tenervi lontani (o vicinissimi a seconda di come la vediate) dal 54 e dal 18 che hanno collezionato 213 e 159 assenze.

IL SUPERENALOTTO TRA JACKPOT E QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Ma oltre al Lotto e al 10eLotto sicuramente la maggior parte di voi punterà a fare il ‘colpo grosso’ nel Superenalotto con gli occhi puntati e fissi su quel jackpot che è in grado di regalare sempre tantissime emozioni: partendo proprio da qui ci teniamo a dirvi fin ad subito (anche perché tutti ve lo starete sicuramente chiedendo!) che oggi il premio associato a tutti e 6 i numeri vincenti vale ben 30,4 milioni di euro, sempre più vicino al primo giro di boa dei 50 milioni!

Oltre al jackpot, però, non dovreste mai sottovalutare le altre categorie di vincita perché seppur nel gioco tradizionale sabato scorso il premio più alto valeva solamente – si fa per dire – 19mila euro, nelle quote SuperStar si sono raggiunti i 40mila: certo inferiori ai milioni che il Superenalotto promette, ma utili per moltissime impellenze economiche, come quella piccola ristrutturazione domestica, oppure la macchina nuova, o anche un fondo per il prossimo anno scolastico dei vostri figli.

LA CINA ARRIVA SULLA LUNA: I NUMERI ‘SPAZIALI’ DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Avrete notato che – a differenza del Lotto e del 10eLotto – parlandovi del Superenalotto non vi abbiamo lasciato alcun suggerimento sui numeri da giocare: non ce ne siamo dimenticati, ma visto che si tratta del gioco più ‘importante’ vogliamo dedicargli oggi la nostra piccola tappa nella Smorfia Napoletana che (rimandando in tema ‘SuperStar’) facciamo partire dalla notizia dell’arrivo sulla Luna della piccola sonda cinese Chang’e 6.

Secondo la tradizione smorfiesca potreste giocarvi la coppia di numeri 73-88 per richiamare il nostro bianchissimo e luminoso satellite (ovviamente la Luna), ma anche il 90 che è associato all’universo. Continuiamo poi con il 3 (la sonda) per chiudere con il tris 10-11-18 formato dalle parole viaggio-terra-roccia per ricordare che lo scopo della missione è riportare sul nostro pianete alcuni frammenti di rocce lunari.

