Cinque numeri e altrettanti simboli: si compone così la combinazione fortunata del Simbolotto anche oggi. I numeri vincenti e simboli sono stati estratti da poco, quindi ora bisogna procedere con la verifica per capire se avete vinto al gioco associato al Simbolotto. Il meccanismo di controllo è semplice e prevede che venga confrontata la cinquina di numeri e simboli che trovate stampata sullo scontrino di gioco proprio con quella che è stata estratta.

Se avete almeno 2 tra i simbolotti estratti, allora avete vinto. L’importo poi varia a seconda di quante ne siate riusciti a indovinare, ad esempio col 2 si ottiene un euro, si sale a 5 euro con il 3, arrivando a 50 euro col 4, mentre con la corrispondenza totale il premio è di 10mila euro. Ma questa è un’ipotesi tenendo conto di una giocata al gioco principale da un euro. Ora lasciamo che a parlare siano i cinque numeri e simboli fortunati: Vaso (7), Caffè (42), Natale (25), Disco (32), Balestra (22).

Non c’è viaggio tra le ruote del Lotto senza il Simbolotto, perché da quando ha fatto il suo debutto questo gioco abbinato ha saputo conquistare i tantissimi giocatori che concorso dopo concorso tentano la fortuna. Del resto, non era un’impresa impossibile, perché ha due caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile. In primis, è un gioco gratuito, quindi non c’è alcun ulteriore esborso rispetto alla giocata del Lotto; in secondo luogo è automatico, nel senso che non ci sono numeri e simboli da scegliere per sperare che corrispondano a quelli vincenti, visto che la cinquina viene assegnata automaticamente e in modo del tutto casuale dal sistema.

Dunque, è ancor più semplice tentare la fortuna con il Simbolotto e in molti si sono già preparati a farlo per l’estrazione di oggi, sabato 12 ottobre 2024, con cui si chiude un’altra settimana di concorsi che hanno cambiato la vita dei tanti appassionati. Chissà se i prossimi sarete proprio voi grazie al concorso odierno, che ci regalerà la combinazione fortunata durante l’estrazione del gioco principale.

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: DAI RITARDATARI AI FREQUENTI

C’è un modo per prender confidenza con i numeri e i simboli del Simbolotto in vista dell’estrazione di oggi: sì, stiamo pensando proprio alle statistiche, in particolare ai simbolotti ritardatari. Al primo posto si trova 4 Maiale che ha accumulato 39 assenze, mentre sono 35 quelle collezionate dal 28 ombrello. Al terzo posto si piazza il 43 funghi che invece è a quota 30. Fuori dal podio troviamo il 24 pizza, che è al quarto posto in virtù delle sue 21 assenze. A chiudere la top five una coppia, quella formata da 18 cerino e 3 gatta, che sono entrambi arrivati a quota 16.

Ora è il momento di scoprire la situazione relativa ai frequenti. In questo caso la graduatoria è guidata da 33 elica con le sue 115 frequenze, tre in più di 18 cerino che quindi è al secondo posto. Al terzo, invece, troviamo il 13 rana che ha fatto 110. Alle sue spalle, a una sola lunghezza, ci sono 12 soldato e 29 diamante, entrambi a 109 frequenze, a loro volta una in più di 7 vaso.