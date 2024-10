Si ripete – come vi avevamo già anticipato nella serata di ieri – anche oggi, venerdì 11 ottobre 2024, il concorso del Simbolotto che è giunto al suo terzo appuntamento settimanale sui quattro complessivi in vista della chiusura ufficiale delle danze che si terrà domani e che sarà (sempre meglio precisarlo) solamente temporanea visto che dal prossimo martedì potremo tornare a misurarci ancora una volta – o meglio, quattro – con i colorati simbolini protagonisti del Simbolotto e custodi di alcuni ambitissimi bottini: per ora ci limiteremo ad introdurre il gioco a tutti i novizi tra voi carissimi lettori, mentre alle ore 20 torneremo qui ad annunciarvi tutti i simboli vincenti di oggi!

Il concorso del Simbolotto – infatti – seguirà a ruota quello del Lotto, piazzandosi nella serata di estrazioni appena prima del 10eLotto che sarà l’ultimo del trittico che include anche il Superenalotto a fare capolino nelle sale estrattive Sisal; ma senza confonderci troppo tra un gioco e l’altro, per ora ritorniamo indietro sulla nostra strada per dare le meritate attenzioni ai simbolotti recuperando al volo le semplicissime regole di questo gioco extra che si associa immancabilmente al Lotto!

IL SIMBOLOTTO CHE SEGUE IL LOTTO: COME SI FA A PIAZZARE UNA SCOMMESSA

L’associazione tra Lotto e Simbolotto è alla base dell’unica regola che dovrete tenere a mente per piazzare una scommessa in questo gioco che è l’unico nel lungo elenco di concorsi Sisal a non avere una schedina personalizzata: per piazzare una scommessa l’unico requisito che dovrete rispettare sarà quello di giocare in primissimo luogo al più volte citato Lotto, scegliendo tra le 11 ruote quella segnata con la piccola ‘S’ e che – ve lo diciamo subito – è quella di Roma; fermo restando che di mese in mese cambia e che tra una ventina di giorni vi porterà dalla Capitale fino a Torino.

È importante sottolineare – perché certamente vi darà piacere saperlo – che per giocare al Simbolotto sarà sufficiente la cifra che avete scommesso nel Lotto, senza maggiorazioni di alcun tipo seppur (di fatto) potrete partecipare a due concorsi distinti: l’esito della scommessa infatti è del tutto indipendente da quello lottifero, permettendovi – da un lato – di sommare le due cifre vinte, oppure – dall’altro – di incassare solamente il bottino legato ai simbolotti o quello legato al Lotto!