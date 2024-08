Sabato 17 agosto 2024 si avvia alla sua conclusione e mentre – ne siamo certi – moltissimi tra voi cari lettori siete sempre più vicini (e sconfortati) per l’ormai imminente ritorno alla quotidianità lavorativa, qualche gioia potrebbe donarvela il Simbolotto: il bottino a cui ambire è sempre (ovviamente!) quello massimo dalla bellezza di 10mila euro; ma al contempo è importante che teniate anche a mente che la Dea Bendata potrebbe avere in serbo per voi uno degli altri premi – inclusi tra 1, 5 e 50 euro – minori, che seppur minori fanno comunque piacere!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 17 agosto 2024: numeri vincenti e Jackpot

Ma prima di parlarvi di premi è importante anche ricordarvi che – per vincerli – sarà ovviamente necessario che piazziate la vostra scommessa e soffermandoci su questo (fondamentale) punto ci preme sottolineare ancora una volta che il Simbolotto è l’unico gioco in Italia a non chiedere alcun tipo di puntata economica: per giocare basterà che scagliate una qualsiasi combinazione di numeri (occhio: non simboli!) e la giochiate nel Lotto, scegliendo tra le 11 la ruota in promozione; ovvero – almeno fino a fine mese – quella Nazionale.

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 16 Agosto 2024

L’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SIMBOLOTTO: QUALI SONO I SIMBOLI PIÙ E MENO FORTUNATI

Scelti i numeri per il Lotto e piazzata la scommessa (che ricordiamo può valere anche solamente 1 euro) otterrete – in calce alla stessa schedina – anche una combinazione di 5 simboli tra i 45 protagonisti del Simbolotto e scelti tutti tra la tradizionale Smorfia Napoletana e quella Nazionale. Schedina alla mano, non vi resterà che aspettare pazientemente che si concluda il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto (ovviamente controllando anche l’eventuale corrispondenza con i numeri che vi siete giocati per accedere al Simbolotto) per scoprire tutti e 5 i simboli vincenti e il valore premio vinto!

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 16 Agosto 2024

Seppur non possa aiutarvi nella scommessa (visto che l’assegnazione dei simboli è casuale e immodificabile), rivolgendoci al sito EstrazioneDelLotto vi facciamo anche presente che il simbolo in assoluto più fortunato nella storia di questo simpatico gioco è l’Elica, che ha collezionato ben 111 presenze assieme al Cerino; mentre i meno fortunati – sempre in senso assoluto – sono i Fagioli e l’Anguria, con una frequenza di ‘solamente’ 77 e 79 estrazioni.