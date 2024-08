Con l’arrivo di un nuovissimo sabato – precisamente il 17 agosto 2024 – si ripetono anche gli immancabili appuntamenti con le estrazioni associate al Lotto che includono anche gli amatissimi 10eLotto e il Superenalotto con il suo jackpot milionario che ogni settimana (in ben quattro appuntamenti differenti) fa gola a centinaia di migliaia di giocatori: la nostra speranza è che questo caldo – ultimo – mese estivo si concluda con il botto per tutti voi carissimi lettori, e per scoprirlo non ci resta che darvi appuntamento a questa sera alle ore 20 in punto!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 17 agosto 2024: numeri vincenti e simboli

Quella – e se siete degli scommettitori affezionati lo saprete benissimo – è l’ora in cui la Dea Bendata farà la sua quotidiana comparsa per scegliere tutti i numeri vincenti dei concorsi associati al Lotto e distribuire i suoi ricchi premi su tutto il nostro bel territorio; ma purtroppo (con buona pace di tutti i più curiosi tra voi carissimi lettori) per ora non abbiamo ancora i dati sulle ultime vittorie registrate tra i concorsi di martedì 13 e ieri.

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 16 Agosto 2024

Nel frattempo (quindi) vi ricordiamo che – da un lato – i numeri su cui dovreste evitare di scommettere sono sempre il 75 sulla ruota di Napoli che ha collezionato ben 119 assenze, il 77 su Cagliari (lui a quota 114) e il 44 su Roma che non si vede da 101 estrazioni; mentre – dall’altro lato – anche che esiste la nuovissima opzione lottifera ‘Numero Oro‘, riservata a chi tra voi sceglie di giocarsi almeno un ambo e rappresentata dall’ultimo dei numeri estratti su ognuna delle ruote nazionali.

—

Superenalotto n. 130 del 17/08/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 16 Agosto 2024

—

Estrazione 10eLotto n° 131 del 17/08/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 131 del 17/08/2024

Ruota Numeri Estratti BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

CONTINUA LA CACCIA AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO, OGGI SCHIZZATO A QUOTA 62,7 MILIONI

Insomma, fortunatamente non mancano le quote del Superenalotto dato che sono fondamentali per decidere il valore del jackpot che tutti voi carissimi lettori e giocatori vi contenderete nel corso di questa serata: partendo proprio da quest’ultimo ci teniamo a dirvi che oggi il suo valore è schizzato a ben 62,7 milioni di euro, dopo un’essenza che si protrae ormai da quasi tutta l’estate.

Tornando indietro sui nostri stessi passi, vi abbiamo accennato alle quote e la prima di cui vogliamo parlarvi è relativa all’unica vincita con i punti 5+1 (dove l’uno è il cosiddetto numero ‘Jolly’) che si è registrata ieri, dal valore di ben 485.452,42 euro; mentre in totale i vincitori sono stati pochi più di 668mila con un complessivo di oltre 4,4 milioni di euro assegnati dalla Dea Bendata in tutto il nostro ‘stivale’!

OGGI È LA FESTA DEL GATTO NERO: ECCO I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Visto che siamo certi che tra il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto sarete in moltissimi ad aver bisogno di una dose ‘extra’ di fortuna, prima di chiudere questo articolo rispolveriamo il nostro dizionario della Smorfia Napoletana per darvi alcuni (speriamo utili!) suggerimenti sui numeri che potreste usare nelle vostre schedine; partendo alla – singolarmente divertente – ricorrenza di oggi dedicata ai gatti neri!

Il numero più importante è – ovviamente – il 53 che nella tradizione partenopea è proprio associato al ‘gatto nero’; mentre all’appello non possono mancare neppure il 3, il 22 (che presi singolarmente ci indicano sia il ‘gatto’ che il colore ‘nero’) e il 2 per la festa. Se aveste bisogno di altri suggerimenti, potreste giocarvi anche la data di oggi (17-8), oppure parole come ‘baffi’ (67) e coda (‘6’)!