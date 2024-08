Con 24 ore di ritardo rispetto alla tradizionale di tabella di marcia – dovute ovviamente ai festeggiamenti di ieri per il Ferragosto -, in questo caldo venerdì 16 agosto 2024 torna ancora una volta l’estrazione del Simbolotto: il simpatico gioco basato sui simboli che rappresenta una sorta di ‘seconda chance’ per il suo collega – ed inseparabile amico – Lotto! L’appuntamento (e se siete tra i giocatori più assidui lo saprete per certo!) è fissato a pochi minuti dopo le ore 20, mentre per piazzare tutte le vostre scommesse avrete al massimo fino alle 19:30; ma è anche importante che vi ricordiate che domani avrete l’ennesima ulteriore possibilità per sfidare la Dea Bendata.

Parlando di Simbolotto, Dea Bendata e concorsi siamo certi che in testa vi rimbalzeranno soprattutto due domande: quanto si può vincere e – forse soprattutto – quanto costa sfidare la sorte? Partiamo dal secondo quesito per darvi subito una delle notizie migliori visto che si tratta di un gioco completamente gratuito, ad esclusione – ma ci arriveremo tra un attimo – di un piccolo vincolo; mentre la risposta alla prima è che dipende da quanti simboli tra i vincenti riuscirete ad indovinare: nel caso siano tutti e cinque il bottino vi varrà ben 10mila euro, mentre nel caso siano ‘solamente’ due ne vincerete uno (per così dire) di consolazione!

Tutte le regole per giocare al Simbolotto: cosa c’entra il Lotto e come funziona la cinquina casuale

Detto questo; vale la pena anche ricordarvi – carissimi lettori – che per piazzare la vostra giocata l’unica cosa che dovrete fare sarà fare una qualsiasi scommessa nel Lotto cercando nell’elenco delle 11 ruote nazionali quella marchiata con una piccola ‘S’ dorata: per ora (e fino al 31 di agosto) si tratta di quella Nazionale, ma poi a settembre prenderà il suo posto la collega di Palermo e cambierà vi mese in mese passandole tutte.

Grazie alla scommessa nel Lotto, il sistema – in modo assolutamente automatico – vi assegnerà (lo ripetiamo: senza farvi pagare nessuna cifra aggiuntiva) una cinquina casuale valida per il Simbolotto che poi alle ore 20 dovrebbe confrontare con quella scelta come vincente dalla Dea Bendata!

