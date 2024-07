Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 19 luglio 2024: numeri e simboli vincenti

Con il Lotto (ed ovviamente anche il 10eLotto e il Superenalotto, ma soprattutto il primo tra i tre) di oggi – venerdì 19 luglio 2024 – tornerà a donarci delle ricche emozioni anche il Simbolotto: il simpatico, facilissimo e gratuito gioco pensato proprio per essere una sorta di ‘seconda chance’ per i giocatori più sfortunati o anche – perché no – un’ulteriore gratificazione per i vincitori! Perché diciamo questo? È semplicissimo: perché si tratta di un concorso riservato esclusivamente ai giocatori del Lotto, che potranno scegliere di piazzare – tra le altre, ovviamente – una scommessa sulla ruota promozionale del mese ottenendo così anche una combinazione di simboli per partecipare all’estrazione del Simbolotto senza nessuno sforzo e – addirittura – senza pensarci!

Ma come si fa a trovare la ruota promozionale del Lotto? Anche questa è un risposta semplicissima e avrete due strade differenti per scoprirla: da un lato sul sito del Simbolotto trovate tutto l’elenco diviso per mesi; mentre dall’altro semplicemente guardando all’elenco delle 11 ruote lottifere vi basterà trovare quella con la piccola ‘S’ gialla scritta vicino al nome della città. Se non vi bastassero queste due possibilità, allora ci pensiamo noi a sciogliervi ogni dubbio dicendovi che questo mese (e anche il prossimo, ma non è il caso di correre e guardare al futuro) la ruota designata è quella Nazionale!

QUANTO COSA IL SIMBOLOTTO E QUALI SONO I PREMI IN PALIO: TUTTE LE INFO PER GIOCARE

Restano due (certamente fondamentali!) cose da dire sul Simbolotto: la prima sono i costi e la seconda i premi! Partendo da quella che crediamo vi farà più piacere, vi diciamo che per partecipare all’estrazione non dovrete pagare nulla perché basterà la cifra scommessa nel Lotto (anche se si tratta di un solo euro) per partecipare anche a questo concorso aggiuntivo; mentre dal punto di vista dei premi del Simbolotto sappiate che ad attendervi – nel caso indoviniate tutti e 5 i simboli estratti – ci saranno ben 10mila ricchi euro, seguiti da altri tre bottini che si aggirano tra i 50, i 5 e l’euro, ovviamente in base a quanti tra i simboli siete riusciti a centrare! Non resta altro da dire se non buon fortuna e che ci rivediamo su queste stesse righe tra poche ore per scoprire assieme tutti i simboli vincenti di oggi.











