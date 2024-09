Siamo pronti ad accogliere – ovviamente nella serata di oggi, venerdì 20 settembre 2024 – un nuovissimo appuntamento con il Simbolotto che accompagnerà (come sempre fa da ormai diversi anni a questa parte!) il Lotto, che a sua volta di fregia della compagnia del 10eLotto e del sempre amatissimo Superenalotto; ma lasciando da parte questi ultimi tre giochi che abbiamo elencato, qui ovviamente porremo tutte le nostre attenzioni proprio sul gioco ‘aggiuntivo’ che si basa sui simbolotti, scelti tra i primi 45 di quelli che compongono la tradizionale Smorfia Napoletana.

L’aspetto più interessante è sicuramente scoprire le associazioni tra i simboli protagonisti del Simbolotto (ed in particolare quelli che la Dea Bendata vi assegnerà nella vostra schedina) e i significati che la Smorfia gli riconosce; ma d’altro canto a noi preme ricordarvi che in questo concorso a premi non vi sarà data – purtroppo – la libertà di sceglierli autonomamente puntando (per fare un paio di esempi) su quel 6 associato alla Luna che vi porta tanta fortuna, oppure sul 25 natalizio che vi ricorda la gioia di quando eravate bambini e aspettate impazienti la mattina per aprire i regali.

IL SIMBOLOTTO CHE SEGUE IL LOTTO: COME GIOCARE E TUTTE LE REGOLE DA RISPETTARE

Sicuramente – specie se per la prima volta vi steste approcciando a questo gioco – l’impossibilità di scegliere i simboli su cui puntare nel Simbolotto vi avrà lasciato non pochi dubbi su come possa funzionare questo particolare gioco e per vostra fortuna ci siamo qui noi che partiamo subito dal dirvi che la vostra cinquina di simbolotti sarà sorteggiata in modo assolutamente casuale dal sistema che sceglierà sequenze differenti per ognuno dei vari giocatori ed aspiranti vincitori.

Questa casualità che permea il concorso del Simbolotto ha una giustificazione molto semplice che va ricercata nel fatto che in cambio la Dea Bendata non vi chiederà alcuna puntata economica: l’unico requisito di partecipazione è giocare prima (e vi basterà anche un semplice e misero euro!) al Lotto stando attenti a scegliere la ruota che in questo preciso momento è in promozione; ovvero – ma varrà solamente fino al 30 di questo mese – quella di Palermo!

