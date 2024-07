Il sabato – almeno per i tantissimo giocatori che ogni settimana tentano la fortuna con i concorsi Sisal – significa solamente una cosa: l’ultimo appuntamento settimanale con i giochi lottiferi, sempre accompagni dal loro fedelissimo amico Simbolotto che (con regole che vedremo nelle prossime righe) vi permette di partecipare ad un piccolo concorsino extra; i premi in palio sono leggermente più bassi rispetto alla media, ma nel frattempo partecipare all’estrazione non vi richiederà nessun tipo di spesa e neppure alcuno sforzo per scegliere numeri, simboli e quant’altro!

Però, prima di arrivare alle regole ci teniamo a fare un passetto in avanti per venire incontro a voi giocatori che conoscete bene il Simbolotto (e proteste non aver bisogno di una rispolverata alle semplicissime modalità di gioco) per lasciarvi le consuete statistiche sui simboli meno estratti che vedono – da ormai esattamente 70 giorni – al primo posto il Diamante (29), seguito sempre dall’Anguria (il numero 31, assente da ‘soli’ 53 giorni) e dal Buffone (41); mentre il più fortunato in assoluto rimane sempre l’indiscusso Cerino (18) con la sua strabiliante frequenza di 109 concorsi.

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: IL GIOCO GRATUITO, AUTOMATICO E COLLEGATO AL LOTTO

Detto questo, possiamo tornare a voi giocatori novizi per concludere l’annunciato viaggio nelle regole del Simbolotto che parte – forse ovviamente – dalle modalità di gioco: sia sul sito Sisal che in qualsiasi ricevitoria potrete partecipare solo nel caso in cui giochiate anche una combinazione (al costo di solamente 1 euro) nel Lotto. Occhio solamente a scegliere la ruota giusta che dev’essere quella che – questo mese, ovvero ovviamente luglio – si trova in promozione: la riconoscete perché è segnalata con una ‘S’ gialla, ma vi anticipiamo già che (fino a fine agosto) è quella Nazionale.

Questo è quanto e una volta piazzata la vostra giocata sul Lotto Nazionale – quando riceverete la schedina – vedrete che (senza aver pagato neppure un centesimo in più!) oltre alla combinazione lottifera ci saranno anche 5 simbolini colorati stampati da qualche parte: quella è la vostra combinazione per il Simbolotto, scelta in modo casuale ed automatico dal sistema per ogni giocatore!