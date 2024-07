Il Simbolotto torna con una nuova estrazione e si avvicina alla fine del mese, ma non saluterà a breve la ruota Nazionale, perché sarà protagonista anche ad agosto. Ma andiamo con ordine per fare chiarezza sulle modalità di partecipazione al nuovo appuntamento con la fortuna, dopo quello di ieri, che riguarda il gioco abbinato a Lotto. Non ci sono numeri e simboli da scegliere, sono casuali come quelli vincenti: basta effettuare una giocata al gioco principale, optando però per la ruota in promozione, per ottenere una cinquina di numeri e simboli, il tutto in modo gratuito e automatico.

Infatti, oltre a non dover fare alcuna scelta, non dovete neppure fare ulteriori esborsi. Fatto ciò, non dovrete far altro che aspettare l’estrazione del Simbolotto con la nuova combinazione fortunata di numeri e simboli per capire se questa serata è davvero fortunata, visto che solo per quanto riguarda il primo premio, in palio ci sono 10mila euro.

DAI FREQUENTI AI RITARDATARI: LE TOP FIVE DEL SIMBOLOTTO

I numeri vincenti stanno per diventare protagonisti, ma già lo sono a livello di statistiche, visto che ci sono quelle che riguardano i frequenti e ritardatari. Partiamo dai primi, con il 18 Cerino che è al primo posto con 109 frequenze, una in più di 33 Elica, mentre al terzo posto c’è 13 Rana che di frequenze ne ha collezionate 105, una in più di 3 Gatta, che a sua volta è a una lunghezza da 29 Diamante, il simbolotto che completa questa top five e che si trova al primo posto nella graduatoria che riguarda i numeri e simboli che si fanno più desiderare, visto che è a quota 38 ritardi.

Come è possibile tutto ciò? Evidentemente, ha accumulato il numero di frequenze sopracitato e poi ha iniziato ad accumulare assenze, fermando il primo contatore… Al secondo posto dei ritardatari c’è 31 Anguria con 29 assenze, due in più di 7 Vaso; fuori dal podio 38 Pigna e 41 Buffone, rispettivamente a quota 22 e 21 ritardi.