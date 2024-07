Ormai la settimana lavorativa si è – almeno, per molti tra voi carissimi lettori – conclusa e mentre il primo giorno di riposo arriva alla chiusura arrivano a farci compagnia anche il Lotto, il 10eLotto ed (ovviamente) il Superenalotto: i loro numeri vincenti saranno estratti tra pochissime ore e se avete giocato una qualsiasi combinazione in uno o più di questi giochi potrete finalmente scoprire se siete riusciti a portarvi a casa qualche ricchissimo premio o – soprattutto – il jackpot milionario che da mesi continua a crescere ininterrottamente!

Ma mentre molti tra voi cari lettori siamo certi avranno già piazzato tutte le loro scommesse, altri potrebbero essere ancora indecisi e – proprio rivolgendoci a voi – vi lasciamo alcuni consigli partendo dalle statistiche sui numeri più sfortunati: nel concorso da ormai diversi giorni non si vede il 75 sulla ruota napoletana, accompagnato (da poco meno tempo) anche dal 77 su Cagliari e dal 39 fiorentino; mentre nel 10eLotto a livello generale – ovvero, i cosiddetti ritardatari assoluti – sembra che i più ‘timidi’ siano il 27, l’85 e il 53, così come tra i numeri Oro non vediamo tra parecchio tempo il 17, il 66 e il 15.

—

Superenalotto n. 119 del 27/07/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

—

Estrazione 10eLotto n° 120 del 27/07/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

—

Estrazione del Lotto n° 120 del 27/07/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

APPUNTAMENTO CON IL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE IL JACKPOT DI OGGI E TUTTE LE STATISTICHE PER GIOCARE

Tra poche righe vi daremo anche i suggerimenti (sempre basati sulle statistiche per i numeri da giocare nel Superenalotto, ma prima ci preme annunciarvi che – come vi anticipavamo prima – il jackpot è tornato a crescere e visto che nella giornata di ieri nessuno è riuscito a vincerlo oggi ad attendervi potrebbero esserci la bellezza di 54,2 milioni di euro! Tra l’altro, sempre ieri non si sono visti neppure premi particolarmente alti con la top 3 composta da 32mila euro, seguiti da altri 20mila ed – infine – da quasi 90 giocatori che ne hanno vinti poco meno di 3mila.

E per quanto riguarda i numerini ritardatari? Secondo il sito ufficiale del gioco dal 1997 ad oggi il numero estratto in assoluto mento frequentemente è stato il 77, attualmente in ritardo di 61 concorsi e con un record storico di 85 giorni consecutivi; ma se la combattono bene anche il 12 – che non si è visto per 54 giorni – ed il 17 con le sue 48 assenze.

LA SMORFIA NAPOLETANA: COME INTERPRETARE IL DESTINO PER GIOCARE A 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

E visto che vi parliamo da tutto il pezzo di numeri e consigli, non ci resta che affidarci – poco prima di salutarvi a darvi appuntamento alle estrazioni – al sistema più famoso ed apprezzato per intuire i segnali del destino: ovviamente ci riferiamo alla Smorfia Napoletana che oggi tradurrà per noi la recentissima scoperta nel Mar Baltico del relitto di una nave affondata più di 170 anni fa, sulla quale sono stati trovati alcuni francobolli perfettamente intatti e delle bottiglie di vino e liquore.

In totale i numeri possibili sono ben nove, quasi sufficienti per completare anche la schedina del 10eLotto, ma anche perfetti per Lotto e Superenalotto: tra questi partiamo dal trio 1-49-28 che assieme coprono le parole mare, nave a relitto; e mentre l’81 è il ‘francobollo’, la lunga combinazione 2-14-21-50-46 copre tutte le altre scoperte dalle bottiglie al vino, fino al liquore e all’alcool.