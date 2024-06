Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 29 giugno 2024: numeri vincenti e simboli

Anche oggi si terrà l’estrazione del Simbolotto, il gioco associato al Lotto che consiste nell’indovinare i simboli e numeri vincenti che verranno sorteggiati durante il concorso: la fortuna non si ferma neppure sabato 29 giugno 2024, perché assegnerà nuovi premi. Per chi non lo sapesse si tratta di una giocata che è gratuita e che prevede l’estrazione di cinque simboli vincenti su un totale di 45 disponibili, su una delle ruote. Ogni mese si gioca su una ruota specifica, e per quanto riguarda il mese in corso, giugno, è stata selezionata quella di Napoli, di conseguenza i simboli saranno associati alle giocate su questa ruota. Per giocare basterà selezionare, mentre andremo a fare la nostra schedina, la lettera “S” che indica appunto i simboli, dopo di che il terminale ci restituirà in maniera del tutto casuale la sua combinazione dei quattro simboli scelti.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 29 giugno 2024: Jackpot e numeri vincenti

Alle ore 20, chiunque avrà giocato il Simbolotto associato al Lotto, non dovrà fare altro che munirsi di schedina e controllare appunto i simboli dell’estrazione di oggi, sperando che corrispondano a quelli su cui ha puntato. Attenzione, non sarà necessario individuarli tutti e cinque, visto che si potrà ottenere una vincita, seppur modesta, semplicemente “matchando” due simboli.

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 28 Giugno 2024

SIMBOLOTTO, COME CAMBIANO LE VINCITE IN BASE ALL’IMPORTO GIOCATO

Si otterrà così un euro, mentre si sale a 5 euro con 3 simboli vincenti, che diventano poi 50 euro con 4 simboli individuati: il colpaccio ovviamente lo si fa se si beccano tutti e cinque i simboli, visto che si possono portare a casa ben 10mila euro, una cifra che non ti cambia la vita ma che sicuramente ti dà la possibilità di togliersi qualche bello sfizio.

L’ammontare della vincita varierà comunque a seconda dell’importo giocato, e le cifre di cui sopra sono quelle che si prospettano con una giocata minima di un euro: qualora si dovessero giocare due euro, con i cinque simboli azzeccati se ne portano a casa 20mila euro, che diventano 30mila con tre euro e via discorrendo. Prima di congedarci, vogliamo ricordare che l’estrazione del lotto si terrà oggi, 29 giugno 2024, alle ore 20, associata come sempre al Simbolotto.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 28 Giugno 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA