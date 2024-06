Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 29 giugno 2024: Jackpot e numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, SABATO DI FUOCO CON I NUMERI VINCENTI

La dea bendata si mette di nuovo a “lavoro” con Lotto, 10eLotto e Superenalotto, perché oggi c’è una nuova estrazione di numeri vincenti: presto scoprirete se questo sabato 29 giugno 2024 sarà un giorno fortunato per voi, di sicuro non mancheranno i vincitori. Prima di scoprire le ultime quote del Superenalotto, soffermiamoci sulle nuove statistiche del Lotto, quelle che si sono aggiornate dopo il concorso Sisal di ieri: al primo posto dei numeri ritardatari c’è l’8 su Venezia che è arrivato a 124 assenze, mentre alle sue spalle c’è il 7 su Firenze che non si vede da 119 appuntamenti con la fortuna, mentre al terzo posto si piazza il 6 su Bari che invece ha accumulato 118 assenze.

La top five dei ritardatari del Lotto è completata dal 75 su Napoli e dal 29 su Nazionale che sono arrivati a quota 92 ritardi, dunque non sono ancora centenari. Sarà interessante scoprire con l’estrazione di oggi se per qualcuno di questi numeri la “fuga” si interromperà bruscamente o se invece è destinata a continuare per il momento.

Superenalotto n. 103 del 29/06/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto n° 104 del 29/06/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

Estrazione del Lotto n° 104 del 29/06/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

DAL LOTTO AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: PREMI E VINCITE

La caccia al Jackpot del Superenalotto si fa sempre più agguerrita, anche perché il montepremi sta raggiungendo livelli incredibili: questo sabato sera ci sono ben 42 milioni di euro in palio, un bottino incredibile che fa gola a tutti gli appassionati di questo gioco, una gioia che manca dal 10 maggio, quando a Napoli è stata centrata una sestina del valore di 101,5 milioni di euro. Ma bisognerà fare attenzione anche agli altri premi, basti pensare alle quote dell’estrazione di ieri, quando ci sono stati quattro punti “5” ognuno da 31.455,65 euro.

Altrettanto intrigante è il premio assegnato ai possessori delle 53 schedine fortunate che hanno centrato il “3 stella”: parliamo di 3.688,00 euro per ognuna di esse. Scendiamo a 637,31 euro, che è il premio che dovranno riscuotere coloro che hanno le giocate fortunate per il “4”, ma chiaramente non è finita qua, perché ci sono altri premi, fino ad arrivare ai 5 euro che si vincono col “0 stella” che è quello di importo più basso al Superenalotto.

LE VACANZE E LA TRADIZIONE PARTENOPEA PER LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Siete a corto di ispirazione e non avete numeri pronti da giocare al Lotto, 10eLotto e Superenalotto in vista delle estrazioni di oggi? Potete affidarvi alla Smorfia napoletana, del resto non va tirata in ballo solo quando ci sono sogni da interpretare e trasformare in numeri. Infatti, potete prendere la notizia del giorno o una semplicemente che ha catturato la vostra attenzione per trarne dei numeri da giocare: prendiamo il caso della Confcommercio, secondo cui 29 milioni di italiani sono pronti a partire per le vacanze, con un budget pro capite a disposizione che è salito.

Non possiamo che partire dall’1, il numero dell’Italia, visto che si parla del nostro Paese, potremmo anche aggiungere 9, la figliolanza, intesa come famiglie italiane che si metteranno in viaggio, e chiaramente 46, soldi, perché sono quello che inevitabilmente servono per organizzare le vacanze. Se poi le organizzate come regalo, allora c’è il 58, e completiamo con 76, la fontana, quella che potrebbe tornarvi utile nei vostri giri per abbeverarvi.











