SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 28 Giugno 2024

Siete pronti a scoprire quali sono i numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto e, soprattutto, se avete vinto? Questo è il momento della verità, perché l’estrazione si è tenuta poco fa e ci ha regalato la combinazione fortunata da verificare. Bisogna confrontare la cinquina di simbolotti fortunata con quella che si trova sulla schedina di gioco per capire se c’è una corrispondenza, e in tal caso se è totale o parziale. Nel primo caso avrete vinto 10mila euro, il primo premio in palio, nell’altro caso dovrete capire che tipo di premio avete vinto.

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 28 Giugno 2024

Ad esempio, centrando il 4 si vincono 50 euro, con il 3 invece la vincita è di 5 euro, mentre con due soli simbolotti indovinati bisogna accontentarsi di un euro. Se non avete centrato nessun simbolotto o solo uno, allora dovrete mettervi l’anima in pace e ritentare la fortuna, quella a cui proviamo ad affidarvi ora con i numeri vincenti e relativi simboli del Simbolotto: i Fagioli (10), le Nacchere (36), la Gatta (3), la Prigione (44), il Soldato (12).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 27 Giugno 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Si sta per chiudere un altro mese in compagnia del Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto che si tiene durante il viaggio tra le ruote: anche oggi, venerdì 28 giugno 2024, c’è la caccia ai numeri e simboli vincenti che possono cambiare la vita ai fortunati giocatori. La cosa più importante in questo momento è aver effettuato la giocata per il concorso serale, quindi bisogna aver chiaro come funziona il gioco, che è gratuito e opzionale, ma soprattutto molto semplice, visto che basta compilare la schedina del Lotto optando per la ruota in promozione, che è quella associata al simbolo “S”, che nel caso di giugno è quella di Napoli (poi accoglieremo quella Nazionale in base al calendario).

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 27 Giugno 2024

Dopo questo step, il sistema provvede all’assegnazione di una combinazione casuale di cinque simboli, che corrispondono ad altrettanti numeri, che vengono stampati direttamente sullo scontrino di gioco; a questo punto, bisogna attendere il momento dell’estrazione del Simbolotto per capire se avete vinto o meno.

QUALI SONO I NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI E RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

In questa fase di attesa dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto possiamo approfondire altre questioni legate al gioco, a partire dalle statistiche, partendo dai simbolotti frequenti, anche perché tra questi potrebbero esserci quelli protagonisti del nuovo concorso. Al primo posto c’è 18 Cerino che vanta 107 frequenze, una in più di 33 Elica che lo tallona al secondo posto, mentre sul podio ci sono 29 Diamante che invece è a quota 103. Fuori dal podio, a una sola lunghezza, c’è 13 Rana, mentre a completare questa top five c’è il 7 vaso con le sue 101 frequenze.

Molto “ricca” è la top five dei ritardatari del Simbolotto, visto che ci sono diversi simbolotti con le stesse assenze: ne ha accumulate 29 il 25 Natale che è al primo posto, mentre al secondo c’è la coppia formata da 20 Cacio e 29 Diamante a quota 22, mentre 1 Italia ha collezionato 18 ritardi. Al quarto posto c’è un poker di numeri e simboli: 44 Prigione, 32 Disco, 8 Braghe, 22 Balestra hanno raggiunto 17 ritardi, mentre sono 15 per il duo inedito composto da 16 Naso e 2 Mela.











© RIPRODUZIONE RISERVATA