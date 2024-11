Nel mentre che ci prepariamo a salutare definitivamente questo novembre 2024, iniziando già a pesare a quale scatolone contenga le decorazioni natalizia, a fare un po’ da ciliegina sulla torta mensile ci pensano le ultime estrazioni novembrine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che a partire dalla ore 20 in punto cattureranno interamente la nostra attenzione per consegnarci una nuovissima serie di numeri vincenti, ovviamente sempre associati ai ricchi premi e jackpot che nel corso delle prossime ore avremo modo di conoscere e – soprattutto – portare a casa in quello che potremmo tranquillamente definire una sorta di regalo di Natale anticipato!

Visto che ieri non l’abbiamo potuto fare per cause di forza maggiore – e dato che mancano i dati sul concorso di venerdì 29 -, oggi ci piacerebbe fare un piccolo passetto indietro fino alla giornata di giovedì 28 novembre 2024 per scoprire (in ritardo) quali erano stati i premi più alti assegnati ai tantissimi giocatori che son riusciti a ‘battere’ la Dea Bendata: tra il Lotto e il 10eLotto e – ancora una volta – il secondo ad aver donato le emozioni più forti con un bottino (ovviamente il più alto del concorso) da addirittura 75mila euro vinti nel torinese con un buon ‘8 Oro’; ma al contempo è il concorso lottifero ad accaparrarsi il secondo posto della classifica con la sua maggiore vincita che ha toccato i 59mila euro, questa volta nel barese.

Superenalotto n. 191 del 30/11/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 192 del 30/11/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 192 del 30/11/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

È NUOVAMENTE CRESCIUTO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: I PREMI PIÙ ALTI DI IERI

Lasciandoci – giustamente – il concorso di giovedì alle spalle, torniamo immediatamente a quello di ieri per fare i conti in tasca ai più fortunati vincitori del Superenalotto che hanno toccato due ottime vette che poche volte si sono viste nel corso di questo (quasi concluso) 2024: grazie ad un ‘5 Stella’ e ad un ‘5+1’ – infatti – proprio ieri due fortunatissimi giocatori sono riusciti a portarsi a casa rispettivamente le incredibili cifre di 621mila e 384mila euro; lasciando al contempo del tutto intatto l’ambitissimo jackpot a completo beneficio di voi giocatori odierni che competerete per aggiudicavi addirittura 38,6 milioni di euro, con una crescita che non si arresta esattamente da un mese e mezzo dopo la vincita da 89,2 milioni segnata lo scorso 15 ottobre!

LA SMORFIA NAPOLETANA CON GLI ULTIMI NUMERI FORTUNATI DI NOVEMBRE: LA NEVE SCENDE SU SEUL

Dopo avervi messo un po’ di acquolina in bocca al pensiero delle incredibili cifre che potreste vincere con la giusta (e certamente alta!) dose di fortuna nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, visto che ci piacciono le tradizioni lasciamo alla Smorfia Napoletana il suo spazietto in questo nostro consueto articolo dedicato ai tre più amati e partecipati concorsi Sisal: la notizia scelta oggi – peraltro – ci riporta anche indietro ad un vecchio articolo simile a questo dello scorso luglio 2023 in cui vi parlammo della nascita di due bellissimi panda giganti gemelli nello zoo di Everland a Yongin, in Corea del Sud.

Quegli stessi panda (e partiamo subito con i numeri smorfieschi con il 90) gemelli non più tanto cuccioli (2) in questi giorni infatti hanno avuto modo di entrare in contatto per la prima volta nella loro vita con la neve (53) che ha completamente imbiancato la Corea del Sud; rimanendone inizialmente incuriositi (27) e spaventati (6), salvo poi iniziare a giocare (82) rotolandosi (79) ed inseguendosi (8) tra loro, sotto gli occhi divertiti dei numerosi presenti al parco (66) faunistico.