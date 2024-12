Con l’arrivo del primissimo venerdì di dicembre – ovviamente oggi, il giorno 6 – si ripete nuovamente l’appuntamento con il Simbolotto che fino ad ora ha già tenuto ben due concorsi nell’arco di questo mese natalizio nei quali (va detto) non abbiamo ancora visto uscire nessun premio della categoria massima, fermo restando che proprio oggi potrebbe essere la tanto attesa occasione per qualcuno tra voi carissimi affezionati lettori del nostro sito!

Senza anticipare troppo i vari passi che ci aspettano da qui alle prossime ore, vi ricordiamo innanzitutto come dovrete fare per piazzare una scommessa nel Simbolotto, ricordandovi in primissimi luogo che avrete tempo solamente fino alle 19:30 oppure la vostra schedina sarà valida solamente per il concorso di domani: a differenza di tutti gli altri giochi Sisal, il Simbolotto è l’unico a non godere di una schedina personalizzata visto che si tratta di un concorso aggiuntivo che si associa all’estrazione quotidiana del Lotto.

QUALI SONO LE REGOLE PER PARTECIPARE AL SIMBOLOTTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER GIOCARE E VINCERE

Ferma restando l’informazione che vi abbiamo appena dato, se voleste giocare al Simbolotto i passi che dovrete seguire sono veramente pochi: il primissimo è quello di rivolgervi al Lotto, scegliendo tra le 11 a disposizione obbligatoriamente la ruota di Venezia, piazzando lì una qualsiasi scommessa del tutto libera. Un possibile esempio (ma ripetiamo che sarete liberi di procedere come meglio preferite) è quello di puntare al minimo possibile, scommettendo 1 euro su una combinazione da 10 numeri che massimizzerà le vostre possibilità di vincita nel concorso lottifero.

Oltre agli esempi, se aveste seguito nel dettaglio i pochissimi passaggi che vi abbiamo appena indicato, sulla schedina fisica troverete stampata in automatico anche una sequenza di 5 simboli che rappresenteranno – ovviamente – la vostra cinquina per partecipare al sorteggio dei premi del Simbolotto che alle ore 20 in punto andrà confrontata con i simbolotti scelti dalla Dea Bendata!