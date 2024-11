È finalmente arrivato anche oggi il momento di scoprire i simboli – ed ovviamente i relativi numeri – vincenti del Simbolotto che ha fatto la sua rapidissima e tradizionale comparsa tra il Lotto e il 10eLotto associandosi (almeno fino alla fine di novembre) alla ruota di Torino: mano – dunque – alla schedina lottifera in cui trovate anche la vostra cinquina di simboli e ricordatevi tra qualche minuto di controllare anche il pezzo che oggi abbiamo dedicato al Lotto per controllare anche quell’altra combinazione!

Prima di passare oltre, vi ricordiamo che per incassare il vostro eventuale premio avrete un totale di 60 giorni dopo i quali non vi sarà più in alcun modo possibile far valere la vostra vittoria con la conseguenza che – purtroppo – avrete sprecato un’occasione. Senza perdere altro tempo, vi lasciamo subito in compagnia dei simboli vincenti del Simbolotto di oggi – venerdì 8 novembre 2024 – che sono: Italia (1), Topi (11), Braghe (8), Prigione (44), Sfortuna (17).

Tutto è pronto (anzi, prontissimo!) per un nuovo concorso del Simbolotto che oggi tornerà come sempre ad accompagnare fedelmente il Lotto nel suo quarto appuntamento settimanale che lascia ancora le porte aperte un’ultima volta alla classica estrazione che si terrà nella giornata di domani: non cambiamo – fortunatamente – le regole e i vari premi disponibili per tutti voi carissimi giocatori, ma prima di arrivarci ci piacerebbe soffermarci un attimo su questo singolare novembre che nell’arco di soli 4 concorsi del Simbolotto da sabato scorso a ieri ha già assegnato il suo primissimo premio mensile della categoria maggiore.

Si tratta di ben 10mila euro vinti solamente lo scorso 5 novembre da un fortunato giocatore di Voghera (poco distante da Pavia) con una scommessa da solamente 1 euro: è il 58esimo premio assegnato nell’arco del 2024 con una cadenza di circa un vincitore ogni 3 concorsi; mentre è ancor più interessante notare che è anche al contempo il 341esimo vincitore (lo ricordiamo: soffermandoci sul solo premio più alto) dal luglio del 2019 a questa parte!

TUTTE LE REGOLE DEL SIMBOLOTTO IN VISTA DEL CONCORSO DI OGGI: COME SI GIOCA

Lasciato il meritato spazio ai vincitori del Simbolotto, ora è importante (sempre nell’attesa di poter conoscere finalmente i simboli vincenti di oggi) fare un passetto indietro fino alle regole che dovrete rispettare nel caso in cui decidiate di piazzare oggi la vostra primissima scommessa in questo singolare e colorato concorso. Il punto di partenza – quasi naturalmente – è ricordarvi che qualsiasi giocata deve per forza passare da un’iniziale scommessa sulla ruota in promozione del Lotto: questa è variabile di mese in mese ed attualmente l’attenzione è posta su quella di Torino; ma sappiate che potete anche facilmente riconoscerla grazie ad una piccola ‘S’ stilizzata segnata vicino al nome della città!

Il valore della scommessa lo deciderete voi (da un minimo di 1 euro che si può incrementare di almeno 50 centesimi fino a 200 euro) e la bella notizia è che la puntata lottifera varrà anche per il Simbolotto senza alcun tipo di maggiorazione; fermo restando che l’altra faccia della medaglia è che non potrete scegliere da voi i simbolotti ma dovrete accontentarvi di quelli che vi assegnerà automaticamente il sistema.