Penultimo appuntamento settimanale – ovviamente nella giornata di oggi, venerdì 11 ottobre 2024 – con il trittico Lotto-10eLotto-Superenalotto che ancora una volta, in tre differenti concorsi indipendenti tra loro, proverà a donare a tutti voi carissimi lettori in cerca di fortuna i suoi ricchissimi premi e quel milionario ed ambitissimo jackpot che non vediamo uscire da ormai troppi mesi: il viaggio della sorte continuerà anche domani per tutti quelli tra voi che vorranno sfidare nuovamente la Dea Bendata e anche – e forse soprattutto – per chi oggi non è riuscito a giocarsi in tempo la sua combinazione fortunata!

Quello odierno – peraltro – è un concorso particolare perché cade in concomitanza con la primissima introduzione (esattamente sette anni fa, nel 2017) dell’opzione ‘Doppio Oro‘ che accompagna il 10eLotto: si tratta – nel caso non lo conosciate – di un numerino aggiuntivo che potrete indicare nella vostra schedina e che avrà il compito (ovviamente se indovinato) di moltiplicare la vostra vincita e che nella sua settenale storia ha permesso a due fortunatissimi giocatori di portarsi a casa ben 5 milioni di euro l’uno.

Interessante notare che – forte del successo del 10eLotto – l’opzione aggiuntiva recentemente è approdata anche nel Lotto, seppur nella sua versione ‘singola’ di Numero Oro che proprio nella giornata di ieri (era il 10 ottobre 2024) ha permesso ad un giocatore di portarsi a casa ben 53mila euro: si tratta il premio più alto della giornata, quasi eguagliato solamente d quei 52mila vinti nel 10eLotto da Foggia.

—

Superenalotto n. 162 del 11/10/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 163 del 11/10/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 163 del 11/10/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

—

SALE A PIÙ DI 87 MILIONI IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: I PREMI PIÙ ALTI DEL CONCORSO DI IERI

Rimanendo nel tema dei premi dell’ultimo concorso, vale la pena soffermarci anche su quegli oltre 3,9 milioni vinti grazie al Superenalotto, ma partendo dal fatto che ieri (per l’ennesima volta) il jackpot è rimasto intatto ed oggi potrebbe valere a qualche fortunato – e milionario – vincitore ben 87,4 milioni di euro; mentre dal punto di vista dei restanti premi, dal concorso di ieri vale la pena citare gli (addirittura) cinque bottini poco più di 41mila euro, seguiti nella classica top 3 che ogni giorno scopriamo assieme a voi da altri 6 premi da quasi 30mila e dagli ultimi (escludendo quelli sotto i mille) 92 da 3mila: tutti a vario titolo tra combinazioni classiche e SuperStar.

LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA ALL’ANNIVERSARIO DI TV E RADIO

Prima di chiudere questo articolo – ed ovviamente riaprirlo poco dopo le 20 per scoprire tutti i numeri vincenti, partendo dal Superenalotto – vi lasciamo al classico appuntamento con la Smorfia Napoletana che oggi (quasi ovviamente) ci porta alla scoperta di una combinazione fortunata associata al doppio anniversario 70-100 di televisione e radio: immancabile la tripletta 21-62-55 che si associa proprio ad anniversario, televisione e radio, accompagnata dal 70 per l’anno e da una coppia a vostra scelta che possa formare il 100, come per esempio 90-10, oppure 40-60 e così via!