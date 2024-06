Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 14 giugno 2024: numeri e simboli vincenti

Sta per concludersi (finalmente!) una nuova settimana e all’alba della serata di questo venerdì 14 giugno 2024 torniamo – come sempre – a parlarvi del Simbolotto! Non sapete di cosa si tratta? È presto detto perché è semplicemente un concorso a premi del tutto simile ai più famosi Lotto, MillionDay, Eurojackpot e così via, ma con alcune particolarità che lo rendono del tutto unico! Prima di arrivarci, ci preme ricordarvi che nel caso in cui vogliate partecipare all’estrazione del Simbolotto (ed essere tra i fortunati che questa sera vinceranno qualche bel premio) avete solamente più poco tempo perché la finestra si chiuderà alle ore 19:30 e si riaprirà non prima delle 20:30, ma in quest’ultimo caso ricordatevi che la vostra scommessa sarà valida per la giornata di domani.

Ora, prima di arrivare a quelle particolarità che vi abbiamo citato poche righe fa, facciamo anche una rapidissima digressione per passare prima dalla parte più interessante del Simbolotto: quanto si può vincere? Partendo dal basso, il minimo in palio è un singolo euro per tutti i giocatori che riusciranno ad indovinare almeno uno dei cinque simboli sorteggiati; seguito da un secondo e da un terzo bottino rispettivamente da 5 e 50 euro per arrivare – infine, e solamente per i più fortunati – fino a 10mila euro massimi!

SIMBOLOTTO: CARATTERISTICHE E REGOLE DEL GIOCO ASSOCIATO AL LOTTO

Ve le abbiamo citate già due volte e non abbiamo altro da dirvi se non gli aspetti più particolari e simpatici del Simbolotto: ovviamente quello che salta immediatamente all’occhio è che il gioco non è basato (come tutti i suoi colleghi più famosi e partecipati) sui numeri, ma su 45 colorati e divertenti simboli scelti dal libro della Smorfia Napoletana. Tuttavia, l’aspetto sicuramente ben più interessante del Simbolotto è che si tratta di un gioco completamente gratuito, collegato e strettamente dipendente dal Lotto visto – e questo è importante ricordarlo – che per giocare dovrete piazzare una scommessa nella ruota promozionale di questo mese.

Come potreste fare per individuare la ruota giusta? Cercate la lettera ‘S’ scritta vicino al nome della ruota, oppure consultate l’apposita tabellina che trovate sul sito del gioco e ricordatevi sempre che cambierà ogni mese; per tutto giugno – per esempio – è quella di Napoli, ma dal prossimo mese e fino a settembre sarà quella Nazionale. Questo è tutto: siete pronti per giocare al Simbolotto e (speriamo) per vincere qualche ricchissimo premio, magari proprio i 10mila euro massimi!











