Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 13 giugno 2024: numeri e simboli vincenti

La settimana è arrivata al giro di boa così come il mese in corso, che ci avvicina sempre di più al solstizio d’estate. Sebbene si stiano avvicinando le vacanze e gli animi siano sempre più rilassati, nessuno tra i più appassionati può dimenticarsi di partecipare all’estrazione del Simbolotto e quella abbinata del Lotto, neanche oggi, giovedì 13 giugno 2024. L’esito arriverà come di consueto intorno alle 20, minuto in più minuto in meno. Se sei ancora in tempo per giocare, probabilmente non vuoi rinunciare ad avere le tue chance di vincere 10 mila euro.

Il massimo premio in palio dal concorso infatti è proprio questo. Non saranno le cifre di altri giochi come il Million Day oppure il Lotto stesso, a cui è collegato, ma si tratta comunque di un riconoscimento interessante, che a molti permetterebbe di togliersi qualche soddisfazione. Un regalo a se stessi oppure un viaggio in famiglia, ma anche semplicemente per metterli da parte per il futuro oppure togliersi qualche debito. Insomma, 10 mila euro in più nel portafoglio fanno sempre comodo. Non è però facile ottenerli, dato che la combinazione vincente deve corrispondere al completo.

Il regolamento del Simbolotto e come giocare: ricchi premi in palio

Andiamo a scoprire allora nei dettagli le regole del Simbolotto e cosa serve per vincere i 10 mila euro messi in palio oppure quantomeno uno de premi minori, che vanno da 2 euro a 50 euro. La partecipazione al concorso avviene in automatico nel caso in cui si giochi una schedina del Lotto nella ruota abbinata al concorso per il mese in corso, che si trova nei prestampati e nella piattaforma di gioco online contrassegnata con la lettera “S”. Attualmente si tratta di quella di Napoli. Tutti coloro che lo faranno, troveranno stampato in fondo al proprio documento fisico o digitale una cinquina di simboli e numeri.

I simboli e numeri messi a disposizione per il gioco in questione sono in totale 45. È importante precisare però che non è possibile sceglierli. L’assegnazione avviene in modo del tutto casuale, per cui dobbiamo affidarci alla sorte e sperare che siano quelli vincenti. Il costo? Non lo abbiamo ancora svelato. La partecipazione è quasi gratuita, dato che ammonta alla sola spesa della giocata al concorso principale.











