LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto, 14 giugno, numeri vincenti!

SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

La luce fuori dalla finestra inizia a farsi flebile, ma poco prima che diventi completamente buio e la notte si porti via un’altra settimana lavorativa, manca ancora la tappa fondamentale nei numeri vincenti del Superenalotto: la Dea Bendata è pronta e sta aspettando proprio voi – cari giocatori/lettori – con il jackpot pronto in una tasca che non aspetta altro che dare il benvenuto ad un nuovo milionario!

Oggi in palio ci sono 34,9 milioni di euro, ai quali si aggiungono tutti gli altri premi (di base sono 4, ma se scegliere anche i numeri Jolly e SuperStar diventano ben 11 in totale) ben più semplici da acciuffare: il nostro consiglio è quello di stare attenti a tutte le possibili combinazioni perché una distrazione di pochi secondi potrebbe costarvi un’opportunità veramente preziosa. Sicuri che farete il possibile per non perdervi neppure un virgola del concorso, ci sempre giusto passare immediatamente oltre all’annuncio dei numeri vincenti di oggi del Superenalotto, ai quali seguiranno (sempre su queste righe e tra pochi minuti) quelli del Lotto e del 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 94 del 14/06/2024

Combinazione Vincente

15 – 85 – 87 – 86 – 60 – 82

Numero Jolly

45

Superstar

42

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Come andrà a finire stasera l’estrazione di Lotto e Superenalotto?

Il venerdì è quel giorno quasi ‘magico’ che porta con sé l’aria del fine settimana e mentre voi carissimi lettori vi preparata a lasciare preoccupazioni e stress nel cassetto per un paio di giorni – almeno, purtroppo, fino a lunedì – vengono in vostro soccorso anche il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che portandosi appresso i loro numeri fortunati e vincenti potrebbero donarvi un qualche premio o Jackpot in grado di cambiarvi la vita! Le estrazioni (come sempre, ma vale la pena ripeterlo e ricordarlo) si terranno tutte e tre dopo le ore 20, a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, mentre il limite entro cui voi giocatori potrete scommettere – e vale sia per il Lotto, che per il Superenalotto e il 10eLotto – sono le ore 19:30; quindi: affrettatevi!

Oggi, tra l’altro, si ripeterà anche l’esperimento inaugurato ieri dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che per la prima volta nella lunga storia del Lotto ha introdotto un nuovo numero, chiamato ‘Oro’ e che nasconde dei nuovi premi in attesa di qualcuno che riesca ad indovinarlo. Ieri – guardando almeno ai risultati dell’estrazione del Lotto pubblicati dal sito AgiproNews – non sembra che il numero Oro si sia fatto vivo ed, anzi, a ben guardare sembra essere stata anche una serata piuttosto ‘povera’ dal punto di vista dei premi, con il più alto che è arrivato appena a quota 14mila euro.

Non cambiano – invece – le regole del 10eLotto, con una formula ormai consolidata di 10 numeri vincenti, seguiti da altri 10 nella versione Extra, con gli immancabili numeri Oro e Doppio Oro (rispettivamente il primo e il secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari); mentre dal punto di vista dei premi ieri qualcuno tra voi fortunati è riuscito a vincere 50mila euro da quel di Trapani, poi replicati anche nel milanese, in entrambi i casi con 9 numeri della decina vincente e l’aggiunta del numero Oro.

Estrazione 10eLotto n° 95 del 14/06/2024

Numeri vincenti:

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

Estrazione Lotto n° 95 del 14/06/2024

Ruota Numeri estratti BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

LE VINCITE DEL SUPERENALOTTO DI IERI: IL JACKPOT È CRESCIUTO ANCORA?

E il Superenalotto? Tranquilli: non ci siamo dimenticati di lui, dei suoi premi, delle suo quote e – men che meno – del suo Jackpot in attesa da ormai più di un mese di qualcuno che finalmente riesca a metterci le mani sopra! L’ultima volta che vi abbiamo parlato di un qualche premio milionario tra queste righe, infatti, era inizio maggio: il primo Jackpot assegnato dall’inizio dell’anno e che speriamo presto abbia un po’ di compagnia, magari proprio questa sera!

Rimandando ancora un attimo con un piede nella giornata di ieri, il premio più alto (tecnicamente quattro identici per altrettanti giocatori) valeva quasi 41mila euro; ma non ne sono mancati neppure altri attorno ai 21mila e ai 3mila, così come il più frequente in assoluto – sono ben 325mila delle 602mila vincite totali – aveva un valore di 5,03 euro: cinque volte la scommessa media. Ma quindi: quanto vale oggi il jackpot del Superenalotto? È presto detto, perché si tratta di ben 34,9 milioni di euro!

DUBBI SU LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO? AFFIDATEVI ALLA SMORFIA NAPOLETANA!

Superata tutta la prima parte di questo articolo dedicata interamente a quote, premi e jackpot del trittico di ‘amici’ Lotto-10eLotto-Superenalotto, prima di tornare qui con i numeri vincenti di oggi non ci resta che lasciarvi alcuni (speriamo utili) consigli per la vostre scommesse, partendo dalla ormai nota Smorfia Napoletana. Senza dilungarci troppo in spiegazioni, partiamo subito con la notizia scelta per oggi, ripescata direttamente dagli State dove per la prima volta – nei giorni scorsi – la compagnia aerea Bark Air ha tenuto un volo da New York a Los Angeles.

Direte voi: qual è la particolarità? Che il volo è stato il primo al mondo in cui sei cani hanno viaggiato completamente liberi in compagnia dei loro padroni e degli altri passeggeri a quattro zampe. Tornando a noi, la Smorfia ci potrebbe suggerire almeno cinque numeri: ovviamente l’11 che è l’aereo e il collegato 87, il ‘viaggio in aereo’; ma anche gli immancabili 6 (nientemeno che il cane) e 50 (i padroncini) e – per finire – il 58, ovvero il volo/volare.











