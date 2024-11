SIMBOLOTTO, IN ARRIVO UNA NUOVA CINQUINA FORTUNATA

Arriva a metà percorso la ruota di Torino, protagonista con il Simbolotto delle estrazioni di novembre: non è ancora il momento di pensare alla prossima, bisogna restare concentrati invece sul presente e sui numeri e simboli vincenti che stanno per uscire. Anche oggi, venerdì 15 novembre 2024, è in programma un nuovo concorso che ci regalerà una combinazione fortunata con cui poter vincere, ad esempio, 10mila euro. Questo il bottino più ambito, chiaramente non l’unico che si può ottenere, visto che ci sono altre categorie di vincita.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 14 Novembre 2024

Partiamo dalle informazioni basilari, quelle di cui non si può far a meno per tentare la fortuna. Potreste pensare che siano banali, visto che si tratta di un gioco associato al Lotto che è gratuito, ma è fondamentale tenere a mente che per la giocata va effettuata giocando al Lotto sulla ruota in promozione, altrimenti non si ottiene la cinquina di numeri e simboli.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 14 Novembre 2024

COME FUNZIONA SIMBOLOTTO?

Visto che la ruota cambia ogni mese, è fondamentale avere di volta in volta bene a mente qual è, ma fortunatamente ci siamo noi ad accompagnarvi in ogni appuntamento con la fortuna, avvalendoci anche del calendario che specifica quali ruote sono associate. Comunque, la ruota del mese è sempre identificata col simbolo “S”, quindi potete far caso anche a questo quando effettuate la giocata. Il funzionamento del Simbolotto, quindi, è molto semplice e chiaro, peraltro non è cambiato sin da quando questo gioco ha fatto il suo esordio ormai cinque anni fa.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 13 novembre 2024 (246/2024)

I premi sono chiaramente aggiuntivi rispetto a quelli che eventualmente potreste ottenere giocando al concorso principale che è quello del Lotto, si tratta dunque di un’estrazione aggiuntiva e complementare. Ma prima di pensare alle eventuali vincite, è bene restare focalizzati su quello che sarà il momento della verità, cioè l’uscita della cinquina che potrebbe regalarvi una bella gioia questa sera.