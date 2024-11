Torniamo – per la seconda volta in questa settimana – a parlarvi del Simbolotto che in serata tonerà a donare i suoi sempre apprezzatissimi (e talvolta ricchi) premi a tutti i giocatori che saranno abbastanza fortunati da indovinare almeno un paio tra i simbolotti che ci consegnerà la Dea Bendata subito dopo il sorteggio fortunato del Lotto: il colpaccio – è sempre bene ricordarlo – lo farete soprattutto nel caso in cui riuscirete ad indovinare tutti e cinque i protagonisti del Simbolotto, aggiudicandovi un premio che nel peggiore dei casi potrebbe arrivare a 10mila euro; ma che solamente lo scorso sabato è arrivato a valerne la bellezza di 100mila grazie ad una scommessa iniziale di 10 centrata nel milanese!

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: DALLA SCOMMESSA OBBLIGATORIA NEL LOTTO, AI SIMBOLI

Tra le caratteristiche sicuramente più interessanti e singolari del Simbolotto, vale certamente la pena ricordare ai possibili novizi tra voi che seppur poco fa vi abbiamo parlato di 10 euro scommessi, in realtà questo è un concorso del tutto gratuito: l’unica puntata che dovrete necessariamente fare riguarda il Lotto e vi permetterà – appunto, senza maggiorazioni nascoste – di partecipare ad entrambi i concorsi e (sempre potenzialmente) di portarvi a casa non uno, ma bensì due premi decisamente ricchi!

Tutto questo – per rendere ancor più simpatico e semplice il Simbolotto – in maniera assolutamente automatica nel caso in cui (requisito fondamentale) scegliate tra le 11 ruote nazionali del Lotto quella ‘intitolata’ alla città di Torino: scegliendo e barrando l’apposita casellina, quando vi verrà riconsegnate la schedina lottifera sul fondo noterete che sarà stata stampata anche una combinazione di 5 simboli, scelti per voi automaticamente dal sistema in modo del tutto casuale; come dimostra perfettamente la vincita da 100mila euro di cui vi abbiamo parlato solamente poche righe fa e che dovrebbe fugare ogni possibile (e certamente legittimo) dubbio sul fatto che questo gioco possa essere in qualche modo pilotato per impedirvi di vincere cifre importanti.