LE SORPRESE DI OGGI DI LOTTO E 10ELOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO

Ora che abbiamo scoperto la sestina fortunata del Superenalotto, possiamo dedicare tutta la nostra attenzione al Lotto e 10eLotto, visto che il viaggio tra le ruote è terminato e comincia quello tra le vincite. Per poterlo compiere al meglio, dovete sapere però come verificare le giocate, anche se potete contare sul nostro riepilogo con i numeri vincenti.

La prudenza deve essere la parola d’ordine, dunque vi suggeriamo di consultare la sezione dedicata dell’applicazione My Lotteries alla verifica della schedina, altrimenti potete usare il tool pubblicato sul sito ufficiale, inserendo il numero seriale che trovate sotto al codice a barre della schedina di gioco.

In alternativa c’è il sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli, ma potete affidarvi anche alle varie ricevitorie, dove tra l’altro potete anche riscuotere l’eventuale vincita, a patto che il premio sia di fascia bassa, altrimenti sarà necessario rivolgersi agli sportelli di Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di Lottery.

Estrazione 10eLotto n° 119 del 26/07/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 6 – 10 – 11 – 14 – 32 – 35 – 50 – 56 – 62 – 63 – 66 – 70 – 71 – 74 – 76 – 77 – 82 – 83 – 85 – 89

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 83 – 50

Extra: 2 – 5 – 9 – 21 – 24 – 25 – 29 – 37 – 38 – 40 – 48 – 53 – 61 – 69 – 75

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione del Lotto n° 119 del 26/07/2024

Ruota BARI 83 50 70 71 48 CAGLIARI 50 35 74 61 6 FIRENZE 14 76 62 50 83 GENOVA 89 32 85 53 5 MILANO 11 32 21 9 75 NAPOLI 10 50 29 38 70 PALERMO 66 82 37 25 29 ROMA 56 63 61 40 75 TORINO 50 6 24 69 85 VENEZIA 77 71 2 70 76 NAZIONALE 14 41 1 58 30

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: CACCIA AL JACKPOT

Cominciano le danze per chi ha giocato al Superenalotto, perché l’estrazione dei numeri vincenti è avvenuta puntualmente e, dunque, potete finalmente capire se quella che avete tra le mani è la vostra giocata fortunata. Abbiamo raccolto la combinazione vincente proprio per facilitarvi il lavoro relativo alla verifica della vostra giocata, quindi stiamo per capire se contiene almeno uno dei numeri frequenti tra quelli che caratterizzano le statistiche: 86, 85, 6, 55, 77 e 79 sono i sei numeri che si sono fatti vedere più spesso finora, ce ne sarà qualcuno o almeno uno nella sestina di oggi?

La domanda che, in realtà sta prendendo campo tra i vostri pensieri è un’altra e riguarda proprio la schedina e l’eventuale premio vinto, ma la risposta arriva solo dal controllo della giocata, operazione a cui vi lasciamo subito prima di completare l’opera con gli altri due giochi protagonisti.

Superenalotto n. 118 del 26/07/2024

Combinazione Vincente: 21 – 64 – 14 – 85 – 1 – 35

Numero Jolly: 70

Superstar: 5

NUOVA CARICA DI PREMI CON LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

La pioggia sembra un miraggio per molti italiani ma grazie a Lotto, 10eLotto e Superenalotto possono aspettarsi una di vincite, visto che è in programma una nuova estrazione oggi, venerdì 26 luglio 2024. La caccia ai numeri vincenti dell’appuntamento odierno con la fortuna non è ancora scattata, nel frattempo possiamo dare uno sguardo alle vincite registrate ieri così da farci un’idea riguardo ciò che potrebbe accadere stasera. Il Lotto ieri ha premiato l’Emilia-Romagna: ben 216.600 euro sono andati a Cattolica (Rimini) con 6 ambi, 4 terni e una quaterna.

Festa anche in Sicilia, con 60mila euro vinti a Scilli grazie a una quaterna, mentre in Toscana c’è un terno, in particolare è stato centrato a Borgo San Lorenzo (Firenze) e vale 22.500 euro. La Campania invece fa tris con tre ambi da 23.750 euro e un terno da 9.750 a Benevento, mentre a Pozzuoli (Napoli) un terno ha garantito una vincita di 11.250 euro. Pertanto, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito in tutto 4,5 milioni di euro di premi, facendo salire il contatore annuale a quota 728,9 milioni di euro.

Se le vincite di ieri vi fanno gola, chissà che reazione vi susciteranno quelle di 10eLotto. Il premio più alto è stato conquistato a Reggio Calabria, con un 9 Oro da 50mila euro, mentre con il 5 Extra sono stati vinti 9.600 euro a Conflenti (Catanzaro); vincita simile a Melendugno (Lecce), dove il premio è stato di 22.500 euro, invece a Zola Pedrosa (Bologna) e Follina (Treviso) due 9 sono valsi 20mila euro di premi.

Agipronews, che ha raccolto tutte le informazioni relative alla quote dei giochi, per quanto riguarda il secondo gioco segnala anche due vincite “Extra” a Roma e Campagnano di Roma, ognuna da 10mila euro. L’ultima estrazione di questo gioco ha distribuito premi per 18,6 milioni di euro, nel complesso oltre 2,2 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

COLPO GROSSO AL SUPERENALOTTO? IL JACKPOT DI OGGI

L’estrazione di oggi del Superenalotto è anche un’occasione per chi si è messo in gioco nel precedente appuntamento per cercare riscatto, oltre che fortuna; peraltro, nel frattempo il Jackpot è cresciuto, perché è ciò che accade quando nessuno riesce a centrare la sestina fortunata. Infatti, in questo penultimo concorso settimanale ci sono ben 53,4 milioni di euro in palio. Eppure, non sono mancate le vincite importanti venerdì, basti pensare ai tre fortunati che hanno realizzato il “5” conquistando 55.523,69 euro ciascuno.

Possono darsi alla pazza gioia anche coloro che hanno centrato il “4 stella”, visto che il premio in questo caso è di 29.519 euro per ognuno dei tre possessori della schedina fortunata. Ma non è ovviamente finita qui con le quote del Superenalotto, visto che le categorie di vincita sono diverse e in una potreste finirci proprio voi stasera con le vostre giocate. Il nostro auspicio, in generale, è che venga aggiornato il contatore delle vincite del Jackpot, fermo al “colpo” da 101,5 milioni di euro del 10 maggio scorso a Napoli.

LE OLIMPIADI NELLE ESTRAZIONI DI OGGI GRAZIE ALLA SMORFIA NAPOLETANA

Ancor prima delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto avremo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, che per l’occasione è “blindata”: questo evento può ispirare le vostre scelte per quanto riguarda i numeri da giocare per il concorso di oggi. Come? Potete affidarvi alla Smorfia napoletana, in una sorta di procedimento al “contrario”. Di solito, infatti, si usa la tradizione partenopea per interpretare i sogni, in questo caso invece potete trasformare in numeri da giocare dei casi di attualità o eventi come quello dei Giochi olimpici 2024.

Non possiamo non partire dall’1, Italia, per la quale faremo il tifo, mentre il 15, ‘o guaglione, può andar bene per rappresentare tutti i giovani coinvolti in questa grande festa, 20, sportiva; giovani che sono pronti a stupirvi, 72, e a superare anche le loro paure, 90, per arrivare a centrare il loro obiettivo. E visto che Parigi per l’occasione è blindata, può andar bene anche 24, le guardie, che nell’immaginario collettivo rappresentano gli addetti alla sicurezza.