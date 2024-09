In questa bella serata di giovedì 26 settembre 2024 tornerà anche il classico ed attesissimo (almeno da una buona parte di voi carissimi giocatori!) appuntamento con il Simbolotto, il gioco ‘extra’ associato al Lotto che – purtroppo – viene spesso ignorato o dimenticato; nonostante mette in palio dei premi potenzialmente davvero ricchi e con una buona dose di fortuna potrebbero anche (letteralmente!) cambiarvi la vita, senza dimenticare poi che con una singola puntata parteciperete sia al concorso con i simbolotti protagonisti, sia al più classico Lotto che a suo volta nasconde milioni e milioni di euro in premi!

Soffermandoci proprio un attimo sui premi che vi potrebbero (ed ovviamente noi lo speriamo e ve lo auguriamo!) attendere al varco del Simbolotto in linea generale si tratta di quattro bottini: il primo – e più alto – viaggia attorno ai 10mila euro, mentre gli altri tre variano tra quei 50 euro che spettano a ch centra 3 simbolotti e un singolo euro di consolazione per chi riesce ad indovinarne solamente 2; ma l’aspetto sicuramente più interessante è che questo ‘prospetto’ vale solo nel caso in cui puntiate 1 euro sulla vostra schedina, con l’ovvia conseguenza che incrementando la scommessa aumenteranno anche i premi al punto che se scommetterete – per esempio – 50 euro ne potrete vincere 500mila, che diventeranno 1 milione con 100 euro ed addirittura la bellezza di 2 milioni nel caso in cui abbiate 200 euro da ‘buttare’ sulla scommessa.

COSA FARE PER PARTECIPARE AL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE E IL COLLEGAMENTO CON IL LOTTO

Ma – concretamente – cosa si deve fare per cercare di portarsi a casa questi ricchissimi premi del Simbolotto? La risposta è fortunatamente semplice e nel caso non la sappiate restate con noi che ve lo spiegheremo subito, mentre a tutti gli altri giocatori un pochino più ‘rodati’ lasciamo l’invito a tornare qui con noi dopo le ore 20 in punto per scoprire la cinquina di simboli vincenti di oggi dato che seguiremo l’estrazione in diretta per voi riportandovi tutti gli esiti qui!

Tornando alle regole: se cercaste di giocare al Simbolotto tenete a mente che non esiste una sua schedina vera e propria nell’enorme universo Sisal, ma dovrete fare riferimento a quella del Lotto scommettendo innanzitutto una qualsiasi cifra (l’euro che citavamo prima, o anche tutte le altre cifre comprese fino al 200) sulla ruota di Palermo; ma ricordandovi che quest’ultima cambierà ogni mese. Piazzata la scommessa, sulla schedina ci sarà anche la vostra cinquina del Simbolotto sorteggiata a caso dal sistema Sisal, peraltro senza che voi dobbiate pagare alcuna cifra extra e così sarà tutto pronto per partecipare al concorso serale!