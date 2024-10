Assieme al Lotto, come sempre, anche oggi – venerdì 4 ottobre 2024 – tutti voi carissimi giocatori desiderosi di sfidare la sorte e tentare un colpaccio potenzialmente milionario potrete misurarvi con il sempre simpatico Simbolotto che vi potrebbe far vincere dei premi tutt’altro che bassi (specialmente quello principale, ma ci arriveremo tra qualche riga!), senza farvi spendere o scommettere alcuna cifra; in un irripetibile e ricco concorso assolutamente gratuito che è tra i più ‘giovani’ entrati a far parte della grande famiglia dei giochi Sisal!

Dato che quasi certamente il ‘gratuito’ avrà attirato completamente la vostra attenzione, è bene soffermarci un attimo su questo aspetto per chiarire fin da subito che il Simbolotto non è un gioco a sé stante, ma vive in simbiosi con il Lotto dal quale dipende interamente: si associa – infatti – alla ruota promozionale di ogni mese (per ottobre è quella di Roma, non affannatevi a cercarla altrove!) ed è aperto a tutti i giocatori che su quella piazzeranno una scommessa, selezionando anche l’apposita casellina; ma oltre alla puntata lottifera non dovrete pagare assolutamente nessun’altra cifra.

QUANTO SI VINCE NEL SIMBOLOTTO: IL PREMIO CRESCE IN BASE ALLA PUNTATA DEL LOTTO

Le regole del Simbolotto iniziano e si esauriscono nelle poche righe precedenti – giocate al Lotto promozionale, e non potrete fare a meno di notare anche il concorso abbinato -, ma forse serve anche sottolineare (per evitare che ci rimaniate male una volta arrivati in ricevitoria per giocare) che la scelta dei simboli non sarà personale: si tratta di un’assegnazione casuale da parte del sistema che autonomamente selezionerà a caso cinque simbolotti per ogni giocatore e li stamperà sulla schedina del Lotto.

Interessante (infine) un piccolo excursus sui premi che potreste attendervi dal Simbolotto che – esattamente come nel caso del Lotto – non sono fissi ma dipendono da quanti soldi avrete puntato nell’altro gioco: per esempio, con una scommessa da 1 euro nelle migliore delle ipotesi (ovviamente tutti e cinque i simboli centrati) vi porterete a casa 10mila euro; ma se quell’euro fossero – piuttosto – 5 allora quello stesso premio salirebbe a 50mila, aumentando di 10mila in 10mila ad ogni euro in più fino ovviamente al massimo lottifero di 200 pari (addirittura) a 2 milioni di premio!