La Dea Bendata è ormai vicinissima e tra veramente una manciata di minuti potremo finalmente scoprire assieme tutti e cinque i simboli vincenti del Simbolotto che – come sempre – nascondono una ricca serie di premi che potrebbero arrivare fino ad un massimo di 10mila euro per questo simpatico gioco associato al Lotto!

Prima di procedere ci teniamo a ricordarvi che in caso di vittoria potrete incassare il vostro bottino anche nel caso in cui l’associata scommessa dal Lotto non vi avesse riservato alcuna emozione particolarmente ricca; mentre nel caso in cui abbiate vinto su entrambe le schedine vi sarà accreditato in un’unica soluzione l’intero premio: dal conto vostro vi basterà conservare la schedina (o le schedine nel secondo caso) per presentarle in una ricevitoria Sisal e portarvi immediatamente a casa il vostro ambitissimo bottino! Visto che i minuti passano noi vi lasciamo subito alla cinquina vincente di oggi del Simbolotto, tenendo ovviamente le dita incrociate nella speranza che riuscite a mettere le mani su qualche bellissimo premio: Rondine (45), Fagioli (10), Elmo (26), Naso (16), Festa (20).

Ci addentriamo sempre di più nell’ennesima giornata di premi ed estrazioni e mancano solamente più pochissime ore per piazzare tutte le scommesse del caso: oggi vi ricordiamo che ore ai quasi tradizionali Lotto e co (ovviamente il Superenalotto e il 10eLotto) la Dea Bendata farà tappa anche nel Simbolotto che ormai da diversi anni ha assunto il ruolo di gioco ‘extra’ in ognuno dei giorni lottiferi ed è spesso visto come una sorta di seconda chance per tutti i giocatori che non sono riusciti a centrare nessuno dei numeri vincenti del suo collega.

D’altronde il Simbolotto – è sempre bene ricordarlo – viaggia di pari passo con il Lotto e senza di lui non esisterebbe neppure dato che piazzare la vostra scommessa dovrete in ogni caso passare per le sue ‘grinfie’: la giocata è – infatti – subordinata ad una prima scommessa lottifera del tutto libera (con il classico minimo fissato al costo di un caffè e il massimo a 200 euro per chi si sentisse particolarmente ispirato e fortunato), con l’unico vincolo che dovrà essere effettuata sulla ruota di Palermo; oppure – per meglio dire – su quella promozionale che ogni mese cambia in un eterno viaggio nel nostro bel paese!

TUTTE LE REGOLE E I PREMI DEL SIMBOLOTTO: UN’OCCASIONE UNICA PER DIVENTARE UN POCHINO PIÙ RICCHI

Se non foste ancora convinti di voler tentare – almeno una volta – la fortuna con il Simbolotto permetteteci di ricordarvi altre due cose particolarmente interessanti: la prima è il costo del gioco, pari a 0 (sì, zero) euro visto che vi basteranno i soldi già scommessi nel Lotto – purché sia quello palermitano, lo ripetiamo a scanso di equivoci -; mentre la seconda sono i premi in palio che viaggiano tra uno (un po’ un premio di consolazione che vi permetterà di coprire almeno la scommessa principale) e ben 10mila euro!

Insomma, cosa c’è di meglio se non provare a vincere gratuitamente dei soldi (e non pochi!) grazie al Simbolotto; a maggior ragione nel caso in cui foste già giocatori più o meno assidui del Lotto?! Secondo noi poche altre cose e infatti vi auguriamo buona fortuna e vi diamo appuntamento tra pochissime ore per scoprire assieme a voi tutti e cinque i simboli vincenti che questa sera potrebbero farvi guadagnare senza alcuno sforzo ben 10mila euro!