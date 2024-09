DAL SUPERENALOTTO AL LOTTO E 10ELOTTO: L’ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI

Anche per oggi abbiamo salutato definitivamente il Superenalotto, ma prima di dire conclusa ufficialmente la serata di premi, estrazioni e concorsi non possiamo che riservare il loro (meritatissimo!) posto al Lotto al 10eLotto che anche se non mettono in palio alcun jackpot milionario nella loro lunga storia hanno consegnato non pochi premi decisamente ricchi, come quei 3,1 milioni iscritti nel 2014 negli annali lottiferi come record assoluto!

In caso di vincita – sperando che vi serva – vi ricordiamo che l’unica cosa che dovrete fare è andare in una ricevitoria Sisal per ottenere il premio, oppure (oltre una certa cifra) il ticket della vincita da presentare ad uno sportello Intesa Sanpaolo; oltre ovviamente a portare con voi la schedina vincente! Le attenzioni ora spettano al Lotto e al 10eLotto e a noi resta che salutarvi e augurarvi una buonissima fortuna prima di lasciarvi ai numeri vincenti di oggi!

Estrazione 10eLotto n° 143 del 06/09/2024

01 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 15 – 17 – 30 – 44 – 46 – 48 – 53 – 54 – 64 – 79 – 82 – 85 – 86 – 88

NUMERO ORO: 79

DOPPIO ORO: 79 – 53

EXTRA: 04 – 13 – 26 – 27 – 32 – 39 – 42 – 55 – 58 – 61 – 63 – 71 – 73 – 80 – 83

Estrazioni del Lotto n° 143 del 06/09/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 79 53 54 83 26 CAGLIARI 15 06 07 30 71 FIRENZE 08 46 01 32 39 GENOVA 48 08 10 04 55 MILANO 79 85 63 30 47 NAPOLI 09 10 64 63 17 PALERMO 64 86 80 61 06 ROMA 44 30 42 27 17 TORINO 17 88 13 58 28 VENEZIA 82 10 73 55 28 NAZIONALE 10 35 43 63 81

IL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: APERTA LA CACCIA AL JACKPOT

Il Superenalotto – carissimi lettori – è sempre più vicino alla vostra porta e tra veramente pochissimi minuti potrete scoprire se questa sera siete riusciti a mettere le mani sul suo jackpot milionario che proprio oggi ha raggiunto la soglia dei 71,9 milioni di euro: l’occasione – insomma – è veramente ghiotta perché anche se il bottino è ben lontano dall’avvicinarsi a quel record storico del 2023 quando arrivò a valere più di 371,1 milioni, non siamo poi così distanti dalla decima posizione in cui si piazzano i 100,7 milioni vinti nell’ormai lontano 2008.

Noi ovviamente ci auguriamo che domani potremo parlarvi di un montepremi ormai azzerato e che il fortunato titolare del jackpot di oggi sia qualcuno tra voi cari lettori; ma se così non fosse ricordatevi che tra poco arriveranno anche il Lotto e il 10eLotto e che – appunto – domani si terranno dei nuovissimi concorsi in attesa di qualche vincitore! Vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto, ma senza dimenticarci di rinnovare i nostri sempre calorosissimi auguri per tutti voi: buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 142 del 06/09/2024

Combinazione Vincente

2 38 85 26 37 69

Numero Jolly

66

Superstar

10

LOTTO E SUPERENALOTTO, L’ATTESA PER LA NUOVA ESTRAZIONE

Torniamo ancora una volta (sempre su queste pagine) a parlarvi di tutte e tre le estrazioni associate al Lotto, che oltre al famosissimo ed amatissimo gioco basato sulle 11 ruote nazionali include anche il Superenalotto – e vi annunciamo subito, ma per tornarci con calma tra un attimo, che il jackpot è salito ancora dopo l’estrazione di ieri – e il 10eLotto che con i suoi 10 (+10 per la versione Extra) numeri vincenti potrebbe nascondere un premio a dir poco inaspettato: la speranza è che questa si riveli una serata fortunata per voi, ma per scoprirlo vi ricordiamo che dovrete tornare esattamente su questo articolo poco dopo le ore 20; quando si terrà l’appuntamento con la Dea Bendata che noi seguiremo in diretta per voi, carissimi lettori!

Supponendo che ad un passo dalla prima estrazione serata siate ancora alla ricerca dei numeri che questa sera potrebbero farvi guadagnare qualche ottimo migliaio di euro, torniamo un attimo indietro nel tempo fino alla serata di ieri per ‘rispolverare’ quei numeri che – tra fortunati e sfortunati – potrebbero darvi una sostanziale mano: per esempio, nel Lotto ieri ha mantenuto la sua prima posizione tra gli sfortunati il 44 sulla ruota di Roma che non si vede ormai da più di 28 settimane (esattamente 114 concorsi), quasi raggiunto dal 31 genovese che – per ora – si ferma a 110 assenze.

CRESCE ANCORA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUESTA SERA VI ATTENDONO 71,3 MILIONI DI EURO

Ma vi abbiamo tenuti abbastanza sulle spinte e visto che quasi certamente ve lo starete chiedendo, non ci resa che dirvi che oggi – venerdì 6 settembre 2024 – nel Superenalotto potrete concorrere per acciuffare (ovviamente con non poche difficoltà) un jackpot che vale ben 71,3 milioni di euro; mentre la nostra speranza è anche che riusciate ad scacciare quella nuvoletta di Fantozzi che da – troppo – tempo permea questo gioco, soprattutto visto che ieri i premi più alti vinti tra i tantissimi giocatori che hanno tentato la sorte ammontavano solamente a poco più di 13mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER GUIDARVI TRA I NUMERI FORTUNATI DI OGGI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

E così, tra i numeri fortunati del Lotto e il jackpot del Superenalotto siamo presto giunti alla fine di questo ennesimo appuntamento con la fortuna; ma non prima di aver riconfermato ancora una volta la parentesina che ogni giorni dedichiamo alla Smorfia Napoletana: se voleste provarla voi stessi – dopo aver dato un’occhiata ai ‘nostri’ numeri odierni – vi ricordiamo che esiste una pagine Wikipedia facilissima da consultare, oltre che un sito messo a disposizione direttamente da Sisal che tradurrà istantaneamente i vostri sogni in numeri!

Senza dilungarci troppo – visto che alcuni tra voi staranno già correndo in ricevitoria per piazzare una scommessa – vi diciamo subito che la notizia scelta oggi è quella dell’incoronazione della nuova regina Maori in Nuova Zelanda: il primo numero è ovviamente ‘la regina’, 73, accompagnata dalla sua incoronazione-55; ma addentrandoci un pochino di più nella notizia potremmo anche puntare sul 9 della corona di fiori che ha cinto il suo capo (o anche su 66 e 20 che sono ‘corona’ e ‘fiori’) o sul 13 per il fiume che ha attraversato durante cerimonia a bordo della sua canoa (questo il 38) sacra.