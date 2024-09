Quanto manca alle ore 20:00? Ormai davvero poco, e ci riferiamo all’appuntamento di tutti gli amanti dei numeri, leggasi l’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 5 settembre 2024. Oggi il divertimento raddoppia, c’è anche il Simbolotto, di conseguenza aumentano le possibilità di vincita se riusciremo a fare “match” con i simboli che verranno estratti.

Dall’Italia alla Gatta, passando per l’Ombrello e il Piano, sono in totale 45 i divertenti disegni associati al gioco del Lotto che possono farci vincere un ricco premio senza praticamente fare nulla, visto che la giocata è automatica (se scegliamo la ruota dedicata, per questo mese Palermo), e totalmente gratuita. Cosa dite, non sapete quali numeri giocare per l’estrazione di oggi, Lotto Simbolotto? Veniamo come sempre in vostro soccorso, scegliendo un bel terno, ovviamente sulla ruota del capoluogo siciliano. Puntiamo sull’1, il 13, e il 37, con la speranza che possiamo fare “tris” e nel contempo beccare anche i cinque simboli fortunati: chissà. Ora basta con le chiacchiere, è tempo di estrazione del Lotto Simbolotto di oggi, 5 settembre 2024: Pizza (24), Buffone (41), Italia (1), Anguria (31), Amo (23).

Amanti del Lotto e dei simboli, è il vostro momento. Oggi torna infatti il Simbolotto, il gioco dei simboli associato al concorso con i numeri più amato dagli italiani: scopriamo quindi tutti i numeri vincenti e i simboli fortunati del concorso odierno, giovedì 5 settembre 2024. Siamo entrati da poco in un nuovo mese di conseguenza, come da regolamento del gioco, è cambiata la ruota a cui sono associati i simboli. Se fino ad agosto la prescelta è stata la Nazionale, da qualche giorno a questa parte, con l’arrivo di settembre, si è virato su Palermo.

Come fare quindi per giocare al Simbolotto del Lotto? Se siete curiosi siete nel posto giusto visto che daremo una piccola ripassata, ricordandovi come funziona questo gioco decisamente fantasioso. In poche parole, non dovrete fare praticamente nulla visto che, se giocando la vostra schedina punterete su Palermo, a quel punto vi verranno stampati in automatico 5 simboli scelti in maniera automatica dal terminale. Il rivenditore vi restituirà quindi due “ticktet”: il primo classico con i numeri giocati ed un secondo dove invece vedrete appunto i simboli.

Alla sera, precisamente alle ore 20:00, scopriremo quindi con la classica estrazione quali saranno i numeri del Lotto e quali i “disegnini” del Simbolotto associati, e anche se non avremo vinto con i nostri numeri potremo ottenere comunque dei premi con i vari simboli.

Il bottino non è niente male visto che ci si può portare a casa fino ad un massimo di 10.000 euro (montepremi che cresce in base alla giocata), che in un periodo ancora estivo possono essere utilizzati per un bel viaggio, ma anche per togliersi qualche sfizio, oppure, per sostenere una spesa che si aveva messo in preventivo da tempo. Il minimo che si può vincere è invece un euro, in caso di due simboli, che diventano 5 euro con 3 e infine 50 euro con 100: perchè non tentare la fortuna? Buona giocata e buona estrazione del Lotto e Simbolotto di oggi, 5 settembre 2024.