Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 7 giugno 2024: numeri e simboli vincenti

Prosegue questo giugno di estrazioni e concorsi che traghetterà (o almeno lo speriamo) voi carissimi lettori verso un’estate ricca, sia economicamente che emotivamente, con un nuovo appuntamento con il Simbolotto: il simpatico gioco nato sulla scia del successo del Lotto e che mette in palio una serie di premi aggiuntivi senza chiedere in cambio nulla a voi giocatori! Avete capito bene, perché l’aspetto sicuramente più interessante di questo gioco è la sua completa gratuità, trattandosi – a tutti gli effetti – di un gioco ‘extra’ pensato proprio per premiare chi più frequentemente sfida la sorte e si misura con la sempre imprevedibile (ma spesso generosa) Dea Bendata.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 giugno 2024: numeri vincenti e Jackpot

Sorgerà sicuramente spontanea una domanda: ma se è gratis, come si fa a giocare? È semplicissimo, perché secondo le regole ufficiali – che i più meticolosi possono facilmente trovare sul sito del gioco – i giocatori per partecipare dovranno piazzare una scommessa nel Lotto scegliendo la ruota di Napoli. Quest’ultima, però, non è fissa ma cambia di mese in mese e si può riconoscere grazie alla piccola ‘S’ – che indica ovviamente il Simbolotto – che accompagna una delle 11 ruote nazionali. In altre parole, insomma, giocando un misero euro nel Lotto napoletano vedrete raddoppiare le vostre possibilità di vincita e potenzialmente una serata sfortunata potrebbe diventare inaspettatamente ricca!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 6 Giugno 2024

SIMBOLOTTO: COME PIAZZARE UNA SCOMMESSA E QUANTO SI VINCE

Parlandovi delle regole del Simbolotto però dobbiamo fare anche un piccolo passo indietro per ricordarvi che in nessun caso potrete scegliervi i simboli su cui puntare: sarà il sistema a darvi una cinquina scegliendo casualmente per voi alcuni tra i 45 simboli disponibili. Un meccanismo che non deve farvi pensare che il gioco sia in qualche modo truccato per far uscire sequenze appositamente scelte per non far vincere nessuno, visto che comunque nel corso dei mesi e degli anni si sono contate migliaia di vincite nel Simbolotto, spesso e volentieri della cifra massima in palio!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 6 Giugno 2024

Ora, prima che ve lo chiediate e andiate a cercarvelo altrove, vi diciamo subito che i premi disponibili sono in totale quattro (dal minimo che corrisponde a 2 simboli su 5 al massimo per la cinquina intera) e partono da un piccolo premio di consolazione da 1 euro – comunque superiore alla scommessa gratuita – fino ad un massimo di 10mila, intervallati da altri due step da 5 e 50 euro! Cosa aspettate? Correte a giocare al Simbolotto, noi vi aspettiamo qui e tra poche ore vi seguiremo ancora alla scoperta dei cinque simboli vincenti di oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA