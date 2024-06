Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 giugno 2024: numeri vincenti e Jackpot

COSA SPERARE STASERA NELL’ESTRAZIONE DI LOTTO, SUPERENALOTTO?

Lotto, Superenalotto e 10eLotto si preparano al loro penultimo concorso settimanale e rimane da chiedersi se anche voi giocatori siete pronti a sfidare ancora una volta la Dea Bendata per cercare di cambiare radicalmente il vostro futuro grazie – soprattutto – al jackpot milionario e ai vari ricchi premi che si aggirano (ovviamente per i più fortunati!) anche attorno alle sei cifre. Se siete pronti, non vi resta che mettervi comodi e aspettare le ore 20 quando tra Roma e Milano tutti i numeri vincenti di oggi si faranno vivi, partendo come sempre dal Superenalotto e giungendo – dopo il Lotto e il simpatico Simbolotto – fino al 10eLotto!

Ma se non foste pronti, rimanete qui con noi per scoprire le regole (veramente semplicissime) dei tre giochi: nel Lotto, per esempio, dovrete solamente scegliere un minimo di 2 numeri, una ruota su cui giocarli e la vostra previsione sulla tipologia di vincita tra le note quaterne, gli ambi, i terni e così via; mentre il 10eLotto funziona più o meno in modo uguale, escludendo la previsione e portando il massimo di numeri giocabili a 10 ed – infine – l’amato Superenalotto è il più semplice perché potrete solo indicare 6 numeri e aspettare per scoprire se sono quelli che proteggono il jackpot!

Riguardo ai premi, non possiamo darvi previsioni certe perché si tratta sempre di calcoli basati su quanto avete scommesso (il minimo è sempre 1 euro e il massimo sempre 200) e quanti numeri avete indovinato; ma ai più curiosi possiamo dire che ieri – giovedì 6 giugno 2024 – nel Lotto si sono contate vincite tra i 71mila e i 21mila mentre il 10eLotto ha raggiunto anche la bellezza di 100mila euro!

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO TORNA A CRESCERE: QUANTO VALE?

Vi abbiamo parlato delle vincite del Lotto, di quelle del 10eLotto e siamo certi che ora quasi tutti voi carissimi lettori vi starete chiedendo: e il Superenalotto? È presto detto, perché guardando sul sito ufficiale del gioco scopriremmo vincite tra i 28mila e i 6 euro nel gioco classico, accompagnate ad altre tra i 65mila e i 5 grazie all’aggiunta del numero “SuperStar” e mini premi di poco superiori ai 2 euro nelle “WinBox”.

L’ovvia conseguenza – almeno per i più rodati tra voi – è che nessuno ieri sera è riuscito a portarsi a casa il jackpot del Superenalotto che infatti oggi è schizzato a 31,8 milioni di euro, crescendo ormai ininterrottamente dallo scorso 10 maggio che venne azzerato dopo aver raggiunto i 101,5 milioni!

CONSIGLI SUI NUMERI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: COSA DICE LA SMORFIA NAPOLETANA?

Proseguiamo sulla nostra strada che ci porterà – tra qualche ora – verso la scoperta di tutti i numeri vincenti partendo (come vi dicevamo qualche riga fa) dal Superenalotto e poi arrivando al Lotto e al 10eLotto; facendo tappa con la Smorfia Napoletana che oggi dedichiamo alle ormai imminenti Olimpiadi 2024 che si terranno tra il 26 luglio e l’11 agosto nella splendida Parigi: e già da qui salterebbero fuori due ottimi numeri da giocare, ovvero il 26 e l’11.

Scendendo un pochino più nel dettaglio, ci concentriamo sul simbolo (parola che nella Smorfia è rappresentata dal 38) olimpionico, i cinque cerchi di colore rosso, verde, blu, giallo e nero: colori che per la tradizione smorfiesca si associano – nell’ordine che vi abbiamo indicato – a 60, 1, 69, 20 e 22. Facendo i conti siamo arrivati ad 8 numeri che potrebbero tornarvi certamente comodi sia per il Lotto che per il Superenalotto, mentre gli ultimi 2 del 10eLotto potreste sceglierli tra quei numeri che ritenete più fortunati nella vostra vita!











