Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 6 giugno 2024: numeri e simboli vincenti

Con il Lotto alle porte e i suoi due fedeli amici al seguito (ovviamente ci riferiamo al Superenalotto e al 10eLotto), torna in questo giovedì 6 giugno 2024 anche l’ormai fisso Simbolotto: il gioco aggiuntivo che permette a tutti voi giocatori/lettori di sfidare la Dea Bendata senza rimetterci neanche un euro, in cambio di premi che sono tutto fuorché finiti! Per mettervi subito l’acquolina in bocca – specie se foste alle prime armi con i concorsi a premi e, soprattutto, con il Simbolotto – vi ricordiamo che in palio ci sono un massimo di 10mila euro per i quali (ci piace sempre ripeterlo perché è una caratteristica unica) non dovrete spendere neppure un euro.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 giugno 2024: numeri vincenti e Jackpot

Ma ora – ne siamo certi – se siete dei novizi vi starete anche chiedendo se ci siano delle regole particolari da tenere a mente prima di giocare e la risposta che vi diamo è sì; ma non dovete preoccuparvi perché è tutto veramente facilissimo! Se volete giocare al Simbolotto, infatti, non dovete fare altro che cercare nell’elenco delle 11 ruote nazionali del Lotto quella che riporta al suo fianco una piccola ‘S’ (a giugno è quella napoletana!), per poi giocare una qualsiasi combinazione e una qualsiasi cifra. Sulla schedina noterete – sul fondo – cinque simboli che funzioneranno come la vostra scommessa per partecipare a questo particolare gioco gratuito!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, martedì 4 giugno 2024

Statistiche e curiosità sull’estrazione del Simbolotto

Poco prima di lasciarvi in vista dell’estrazione – che vi ricordiamo si aprirà poco dopo le ore 20, alla fine delle 11 estrazioni lottifere – vogliamo anche riportarvi di seguito alcune utili statistiche che potrebbero farvi capire fin da subito se la vostra puntata è vincente; ma vi dobbiamo anche ricordare che in nessun caso potrete modificare la vostra cinquina perché visto che non pagherete nulla dovrete accontentarvi di una sequenza casuale scelta dal sistema.

Tornando alle statistiche del Simbolotto, dopo il concorso di martedì scorso – in cui uscirono l’Ombrello (28), le Nacchere (36), l’Amo (23), la Pizza (24) e l’Anguria (31) – non si sono visti grandi stravolgimenti all’elenco dei simbolini sfortunati, ancora capitanati dalla Pigna (38) e dalla Testa (34), entrambe assenti dalle ultime 40 estrazioni. Dall’altra parte, invece, rimane ancora il più fortunato il Cerino (18) che dal 2019 ad oggi ha raccolto ben 104 partecipazioni!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, martedì 4 giugno 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA