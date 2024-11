CON IL SUPERENALOTTO SI APRE LA SERATA DI CONCORSI: I NUMERI VINCENTI DI OGGI PER IL JACKPOT

Si è aperta (finalmente!) la ricca caccia ai numeri vincenti che tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto regaleranno nei prossimi minuti milioni di euro di premi in tutta Italia ai più fortunati tra voi carissimi giocatori e lettori: sulla linea del via, il primo a partire è l’ultimo dei tre giochi che ha già scelto la sua sestina vincente associata al milionario jackpot che nella giornata di oggi – ovvero venerdì 8 novembre 2024 – è arrivato a valere ben 28,7 milioni di euro!

Prima di procedere vogliamo lasciarvi con una simpatica curiosità, ovvero il fatto che ad oggi la regione che ha incassato più jackpot (e sono addirittura 18) è la Campania, seguita immediatamente dal Lazio (a quota 16) e dall’Emilia che viaggi sull’ordine delle 13; mentre il bottino singolo più ricco – da più di 200 milioni – è stato vinto in Lombardia, precisamente a Lodi. Sperando che domani potremo aggiornare questa mappa della fortuna, vi auguriamo buona fortuna nella vostra caccia milionaria e diamo subito a la parola ai numeri vincenti del Superenalotto di oggi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 178 del 08/11/2024

Combinazione Vincente

75 – 13 – 22 – 49 – 58 – 64

Numero Jolly

20

Superstar

16

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ECCO LE ESTRAZIONI DEI NUMERI VINCENTI!

Torna oggi per ben la quarta volta in una sola settimana il sempre amatissimo trittico di giochi a premi composto da Lotto, 10eLotto e Superenalotto pensato per regalare milioni e milioni di euro di premi ogni settimana in quattro – seppur questa settimana saranno in totale, in realtà, cinque – differenti concorsi che registrano sempre migliaia di giocatori provenienti da ogni angolo d’Italia: l’attesa per sapere se la vostra schedine sia fortunata è ancora lunga perché potremo conoscere – ovviamente assieme – i numeri vincenti solamente a partire dalle ore 20 quando si terranno in rapida successione tutti e tre i sorteggi!

Per intrattenervi (e intrattenerci) un po’ ci piace sempre viaggiare indietro con la mente e facendolo fino al concorso di ieri diventerebbe ancor più interessante perché incapperemmo in un bellissimo premio da più di 216mila euro vinto a Roma grazie ad una schedina del Lotto che conteneva ben sei ambi, quattro terni e una quaterna; il tutto mentre anche il 10eLotto è riuscito a sfondare la soglia delle sei cifre con un singolo bottino da 100mila euro tondi centrato in quel di Rosà (alle porte di Vicenza) con un 9 Doppio Oro che era ad un passo dal diventare un ricchissimo 10.

Superenalotto n. 178 del 8/11/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 179 del 8/11/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 179 del 8/11/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

DOPO UN SUPERENALOTTO DI IERI ‘SFORTUNATO’ OGGI USCIRÀ IL JACKPOT?

Un po’ meno bello – purtroppo – il pool di premi vinti nel Superenalotto di ieri che ha consegnato complessivamente 3,7 milioni in 569mila premi differenti, ma fermandosi solamente sulla soglia dei 34mila euro: questi – infatti – sono stati i 5 premi più alti della giornata (tutti identici), mentre la categoria con più vincitori è stata quella da 2 punti che valevano poco più del doppio della scommessa, ovvero quasi 6 euro; il tutto lasciando completamente integro il milionario jackpot che – crescendo come sempre fa fino a quando qualcuno riesce a portarselo a casa – oggi vale 28,7 milioni di euro!

LA MIRABOLANTE FUGA DELLE SCIMMIE E I NUMERI

Stiamo giungendo alla fine di questo nostro piccolo viaggio che in serata ci porterà alla scoperta dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, e prima di salutarci vale la pena lasciare giusto un attimo il palco alla Smorfia Napoletana che – come sempre – ha già pronti per voi alcuni ottimi consigli sui numeri fortunati che potreste (nel caso in cui siate indecisi e lo desideriate) usare per la vostre schedine!

La notizia che abbiamo scelto – con i numerini smorfieschi tra parentesi vicini alle parole corrispondenti – è l’ironica e mirabolante fuga (80) di ben 43 (anche questo un ottimo numero per voi) esemplari diversi di scimmie (23) da un laboratorio (63) medico (12) in America (89), causata da uno sbadato custode che si è dimenticato di chiudere uno dei recinti (60) della struttura: non sono pericolose, ma è partita una vera e proprio ricerca (38) a tappeto per tutta la città, armati di frutta (16) per attirarle.