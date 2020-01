ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, LOTTO/ Oggi 9 gennaio 2020: numeri vincenti e simboli

Nell’estrazione del Simbolotto legata all’estrazione del Lotto di giovedì 9 gennaio 2020 sulla ruota di Bari, si parte dal numero 3 che è associato alla “Gatta”, simbolo di curiosità ma anche di qualche pensiero che fa capolino nella nostra mente e sul quale vorremmo fare chiarezza. Simbolo di leggerezza e di voglia di spensieratezza, il numero 35 è legato all’”Uccello”, mentre il numero 38 simboleggia invece la “Pigna”, che può essere anche la spia di un pericolo incombente, di un ostacolo da schivare con buoni riflessi. Il numero 12 rappresenta invece il “Soldato”, che può essere la spia del bisogno di una figura autoritaria e al tempo stesso rappresentare una figura di controllo. Infine il numero 28 viene simboleggiato dall’”Ombrello”, che può rappresentare un desiderio di protezione o il bisogno di ripararsi da qualcosa che ci minaccia. (agg. Di Fabio Belli)

SIMBOLOTTO, ATTESA PER I NUMERI E SIMBOLI VINCENTI

La nuova estrazione del Lotto e SuperEnalotto di oggi, giovedì 9 dicembre, darà ai propri giocatori la possibilità di giocare al Simbolotto. Si tratta dell’opzione di gioco abbinata al Lotto e che fornisce ulteriori possibilità di vincita. Cinque i simboli vincenti che saranno estratti su 45 disponibili al termine di ogni estrazione del Lotto, abbinati ad alcuni numeri e legati ad una stessa ruota che varia di mese in mese e che per questa apertura di anno è rappresentata da quella di Bari. Chi ha effettuato la propria giocata del Lotto su questa ruota, avrà quindi notato la presenza in schedina di una giocata opzionale e gratuita che rappresenta una chance di vincita in più. Poco alla volta gli appassionati del Lotto hanno iniziato a prendere confidenza con questo piacevole appuntamento che si rinnova ad ogni estrazione e che sta coinvolgendo sempre più concorrenti legati alle modalità classiche di gioco ma che non disdegnano, ad ogni concorso, di tentare doppiamente la fortuna. Il suo funzionamento è semplice quando immediato: per ogni giocata eseguita con Lotto e Lotto Più su una determinata ruota in promozione viene assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 simboli.

SIMBOLOTTO LOTTO, ESTRAZIONE OGGI: COME SI GIOCA

Il gioco gratuito del Simbolotto spopola sempre di più offrendo agli appassionati del Lotto la possibilità di vincere un bel gruzzoletto aggiuntivo. Il gioco speciale però sta per terminare poichè tra pochi mesi – a giugno 2020 – si arriverà alla conclusione di questa gradita possibilità, a distanza di poco più di un anno dal suo esordio. Nel frattempo però, perchè non tentare ancora una volta di dare una svolta alla propria vita? D’altro canto, giocare è assolutamente gratuito. Sulla propria ricevuta di gioco si ricevono cinque numeri casuali estratti tra 1 e 45, poi abbinati a dei relativi simboli estratti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma. Basterà a questo punto confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti per capire se la fortuna ha bussato alla nostra porta. Si vince in base al numero di simboli indovinati ed all’importo giocato sulla ruota di riferimento del mese. Con una giocata di appena un euro, indovinando tutti e 5 i simboli si può ricevere una vincita di 5000 euro! Ma si vince anche solo indovinando un simbolo.



