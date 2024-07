SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 11 Luglio 2024

È arrivato finalmente il momento di scoprire, subito dopo la scoperta dei numeri delle ruote del Lotto, la anche l’esito dell’estrazione che riguarda la cinquina vincente del Simbolotto di oggi, giovedì 11 luglio 2024. La speranza è che sia fortunata per qualcuno dei tantissimi appassionati giocatori, che sperano di riuscire a vincere i 10.000 euro messi in palio.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 11 Luglio 2024

Affinché ciò avvenga, è indispensabile che cinque simboli e numeri su cinque combacino con quelli corretti. Non è certamente una passeggiata, ma si possono incrociare le dita. Nel caso in cui dovesse andare male, d’altronde, c’è sempre tempo per riprovarci. Inoltre, va ricordato che se la combinazione non è vincente del tutto, sussiste sempre la necessità di verificare se almeno qualche simbolo e numero corrisponde, perché ci sono a disposizione anche dei premi minori, il cui valore va da 2 a 50 euro. Adesso che sappiamo tutto su cosa fare dopo l’estrazione del Simbolotto, andiamo subito a scoprire la combinazione vincente di questa sera: il Natale (25), la Culla (9), il Piano (37), i Fagioli (10), il Quadro (40).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 9 Luglio 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Il periodo clou delle vacanze si sta avvicinando per molti ma i più assidui non rinunciano, anche tra un giorno di ferie e un altro, a giocare al Lotto e soprattutto al Simbolotto, un semplicissimo gioco a cui viene abbinato ad ogni estrazione, inclusa quella di oggi, giovedì 11 luglio 2024. L’appuntamento come di consueto è intorno alle 20, dopo il viaggio nelle ruote d’Italia, per scoprire se qualcuno si è aggiudicato o meno i 10.000 euro in palio. Non si tratta di una cifra astronomica ma sicuramente sono sufficienti per coprire le spese di un viaggio di una famiglia, che fa comodo a chiunque soprattutto in questo periodo.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 9 Luglio 2024

Per l’occasione, allora, andiamo a rispolverare le regole del Simbolotto: ci sono 45 simboli e numeri a disposizione, che possono mischiandosi comporre una cinquina. Non è possibile però scegliere i propri preferiti per inserirli nella combinazione che appare nella propria schedina, perché il meccanismo è del tutto automatizzato. Succede che quando effettuiamo una giocata del Lotto nella ruota in promozione, segnalata attraverso la “S”, che in questo mese è quella Nazionale, riceviamo automaticamente la nostra cinquina, scelta dal sistema. Non possiamo dunque fare altro che accettare la sorte e sperare che ci tenda una mano.

Le curiosità che ruotano attorno al gioco del Simbolotto

Intorno al gioco del Simbolotto, proprio per la casualità che lo caratterizza, ruotano diverse curiosità, ad esempio quelle relative ai simboli e ai numeri che si presentano più frequentemente nelle combinazioni vincenti. Se guardiamo esclusivamente al mese appena iniziato, è evidente che abbinato alla Nazionale c’è per eccellenza il simbolo della Pizza, che si è manifestato spesso in questi giorni, seppure “lontano” da Napoli. È accaduto per ben due volte consecutive nell’ultima settimana e molti si stanno domandando se accadrà anche oggi. Non resta che attendere ancora un po’ per scoprirlo, dato che l’estrazione sta arrivando proprio in questi istanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA