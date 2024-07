SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 9 Luglio 2024

L’ora X è scattata e mentre la giornata volge ormai al suo naturale termine non ci resta che dichiarare aperta la corsa (o la caccia) ai premi in palio nel Simbolotto: il simpatico e colorato gioco che segue ogni settimana il Lotto dando a voi cari giocatori e lettori una doppia possibilità di vincita, specialmente in cui la Dea Bendata non vi avesse scelto tra i vincitori lottiferi! In palio – è sempre bene ricordarlo – ci sono quattro diversi premi tra cui il maggiore vale ben 10mila euro e spetterà (ovviamente) a tutti voi che siete riusciti ad indovinare i cinque simbolini scelti questa sera dalla sorte;

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 9 Luglio 2024

mentre se aveste qualche dubbio sul riscatto della vincita basterà che vi rechiate in una qualsiasi ricevitoria Sisal chiedendo direttamente al banconista come procedere: nella maggior parte dei casi sarà lui a darvi il vostro premio, ma se foste in lizza per i 10mila allora dovrete per forza andare anche in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo, oppure all’Ufficio Premi Sisal di Roma. Detto questo non ci sembra il caso di dilungarci ulteriormente e possiamo dichiarare immediatamente aperta la serata di premi del Simbolotto, annunciandovi subito i cinque simboli vincenti di oggi – martedì 9 luglio 2024 – che sono: le Braghe (8), il Natale (25), il Piano (37), la Pizza (24), il Lupo (21).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 6 Luglio 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Con l’arrivo del caldo che da oggi e per tutta la settimana prenderà d’assalto le nostre città, sicuramente molti tra voi carissimi lettori starete già immaginando e progettando le vacanze estive e potreste trovarvi a desiderare qualche soldino in più in tasca: in vostro soccorso corre il Simbolotto che proprio oggi tornerà protagonista – assieme all’immancabile Lotto, accompagnato dal 10eLotto e dal Superenalotto – nelle sale estrattive Sisal! Il montepremi massimo (ve lo diciamo subito per farvi un po’ di gola) ammonta alla bellezza di 10mila euro che se vi sembrassero pochi – e sicuramente lo sono se guardiamo ai premi del Lotto o addirittura al jackpot del Superenalotto – dovreste rapportarli al fatto che il Simbolotto è l’unico tra i tantissimi giochi a premi completamente gratuito, automatico e (soprattutto) semplicissimo!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 6 Luglio 2024

Siamo certi che vi stiate chiedendo come funzioni visto che di giochi gratuiti se ne vedono ben pochi e – soprattutto – è noto che nella vita nessuno regala mai nulla; ma vi anticipiamo subito che è tutto vero perché per giocare al Simbolotto tutto ciò che vi sarà richiesto è piazzare una scommessa nel Lotto. Molti staranno pensando ‘ecco la fregatura’, ma se vi fermate un attimo a ragionare capirete che con una scommessa che può valere anche solo 1 singolo euro potrete concorrere a vincere non uno ma ben due premi: il primo nel Lotto (potenzialmente anche sull’ordine dei milioni di euro) e il secondo con quest’altro gioco!

TUTTE LE REGOLE E I PREMI IN PALIO NEL SIMBOLOTTO: COME VINCERE I 10MILA EURO

Le regole – però, è bene dirlo – non si fermano qui perché pur essendo gratuito ed associato al Lotto perché la vostra giocata al Simbolotto venga registrata dal sistema dovrete anche stare attenti (tra le 11 disponibili) a scegliere la ruota giusta: per luglio ed agosto si tratterà sempre di quella Nazionale; ma da settembre in poi cambierà di mese in mese e per riconoscerla – oltre a consultare l’elenco sul sito del Lotto – basterà cercare quella con la piccola ‘S’ gialla scritta vicina! L’ultimo ‘inghippo’ da tenere a mente è che la puntata del Simbolotto non è né personale, né personalizzabile, ma sarà il sistema a scegliere per voi 5 simboli riportandoveli nella schedina riepilogativa del Lotto: li riconoscerete facilmente, ma se così non fosse basterà guardare sul fondo del foglietto.

Prima di salutarvi (ricordandovi anche che questa sera ovviamente vi riporteremo tra queste righe l’intera combinazione vincente che speriamo possa valervi i 10mila euro in palio) vi ricordiamo anche che i premi complessivi sono ben 4: oltre al massimo che vi abbiamo già citato più volte potreste vincere anche una cifra compresa tra 1 e 50 euro, ovviamente in base a quanti tra i simboli del Simbolotto siete riusciti ad indovinare!











© RIPRODUZIONE RISERVATA