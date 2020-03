Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi, estrazione 14 marzo 2020

Estrazione del Simbolotto: dopo quella del Lotto è previsto l’appuntamento con il suo gioco complementare. Protagonista sarà ancora una volta la ruota di Firenze, che gioca un ruolo chiave nelle modalità di gioco. Non ci sono numeri da scegliere tra i 45 disponibili: dovete semplicemente tentare la fortuna col Lotto optando per la ruota mensile in questione, che nel caso di marzo è quella toscana appunto. E così sulla schedina viene stampata una combinazione di numeri e simboli, in maniera automatica e soprattutto gratuita. Tutto molto semplice e soprattuto casuale. Poi dovrete sperare che la fortuna bussi alla vostra porta. Visto che purtroppo a causa dell’emergenza Coronavirus dovete restare in casa, avrete modo di ritagliarvi del tempo per l’estrazione del Lotto e poi per quella del Simbolotto. Per poter vincere dovete azzeccare almeno 2 simboli (che fanno riferimento alla smorfia napoletana e moderna) fino ad un massimo di 5.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, ESTRAZIONE: I NUMERI RITARDATARI

Nuova settimana col Simbolotto, pronto per una nuova estrazione. Per gli appassionati di statistica sarà anche un’occasione per scoprire se il numero più ritardatario uscirà. Da ben 35 concorsi non si vede il Vaso, che è associato al numero 7. Segue al secondo posto il 27, che invece non viene estratto da 30 concorsi. Il gradino più basso del podio si allarga per far spazio a un tris di simboli: piano (37), cacio (30) e gatta (3) che invece mancano da 26 estrazioni. E poi c’è il naso (16), salito a 21 assenze. È invece a 18 turni di ritardo la luna (6). In coda troviamo la rondine (45) con le sue 17 assenze, mentre a chiudere questa speciale classifica del Simbolotto è una coppia speciale di numeri-simboli. Ci sono infatti il lupo (21) e il soldato (12) entrambi a quota 16 assenze. Considerando che non potete scegliere i numeri da giocare, forse conoscere queste statistiche vi serve a poco. Ma potrebbe rappresentare un ulteriore motivo di sfida il fatto di avere un numero ritardatario nella propria cinquina…

