Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 28 maggio 2020

La settimana di estrazioni entra nel vivo oggi anche con quella del Simbolotto, il gioco complementare al Lotto. Ma ci sono delle novità importanti, legate al fatto che la sperimentazione di questo gioco si è rivelata più che positiva. Con una determinazione direttoriale, l’Agenzia Dogane e Monopoli ha predisposto la proroga di questo gioco fino al 29 giugno 2021. L’ultima estrazione del Simbolotto, che ha preso il via il 18 luglio dello scorso anno, era prevista inizialmente il 30 giugno di quest’anno, ma ora arriva appunto la decisione confermare per un altro anno questo gioco che è ormai entrato nel cuore degli appassionati del Lotto. Ma è stato anche deciso di cambiare il premio massimo, che infatti raddoppia. Con la stessa determina, è stato portato da 5mila euro a 10mila euro. Questa, dunque, la somma che si ottiene indovinando i cinque numeri, con relativi simboli. Nessuna novità invece per quanto riguarda gli altri importi. Si vince un euro centrando 2 numeri, 5 euro centrandone 3, 50 euro azzeccandone 4.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: COME SI GIOCA (E NUOVO PREMIO)

Buone notizie dunque per i tanti appassionati del Simbolotto, il gioco completamente gratuito abbinato al Lotto. Se ancora non vi siete messi alla prova, sappiate che giocare è molto semplice. Basta puntare al Lotto sulla ruota che viene mensilmente abbinata al Simbolotto. In questo mese di maggio è quella di Milano. Quindi, puntando una combinazione al Lotto sulla ruota associata, si ottiene sullo scontrino di gioco una cinquina di numeri che sono abbinati ad altrettanti simboli (su 45 disponibili). Insieme formano la giocata del Simbolotto. Non c’è modo di scegliere numeri e simboli, perché la giocata è automatica. Inoltre, non dovete aggiungere alcuna somma per partecipare all’estrazione del Simbolotto, perché si tratta di un concorso completamente gratuito. Un gran bel vantaggio, una doppia occasione di vincita se teniamo conto anche dell’estrazione del Lotto. E per di più con un importo massimo raddoppiato…



