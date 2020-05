Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 7 maggio 2020

Pubblicità

Nuova estrazione per il Simbolotto oggi, giovedì 7 maggio 2020. Dopo il via libera, che ha interrotto la pausa legata all’emergenza coronavirus, il gioco abbinato al Lotto entra ormai a pieno regime nella nostra quotidianità. Una nuova normalità, considerando il fatto che siamo in Fase 2. Noi siamo pronti a rinfrescarvi la memoria, se qualche nozione sul Simbolotto è andata persa durante la pausa. Per partecipare all’estrazione, che parte subito dopo quella del Lotto, bisogna effettuare una giocata proprio al gioco principale sulla ruota in promozione, che nel caso del mese di maggio è quella di Milano. Se quindi giocate al Lotto prediligendo la ruota lombarda, vedrete stampata sulla vostra schedina una cinquina di numeri e simboli. Quelli potrebbero permettervi di vincere una bella somma stasera. Questo vuol dire che dopo l’estrazione del Lotto dovete restare ancora attenti per effettuare una verifica diversa, fatta nel caso del Simbolotto anche di simboli appunto. Il nome è tutt’altro che casuale.

Pubblicità

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: COME SI GIOCA

Chi partecipa per la prima volta all’estrazione del Simbolotto o non ha particolare confidenza con questo gioco abbinato al Lotto si sta sicuramente facendo una domanda. Ma quanti e quali simboli si possono scegliere? Nessuno. La giocata, oltre che gratuita, è pure automatica. Questo vuol dire che non dovete aggiungere altre somme per partecipare al Simbolotto, inoltre non dovete scegliere neppure la cinquina di numeri da giocare, perché viene assegnata automaticamente dal sistema una volta effettuata la giocata al Lotto sulla ruota in promozione. La facilità che caratterizza la modalità di gioco del Simbolotto è uno dei segreti del suo successo. Non bisogna studiare altri numeri oltre a quelli del Lotto. Quel che serve è una buona dose di fortuna per riuscire a conquistare una vincita che ora più che mai potrebbe farvi comodo. Questo è infatti è un momento difficile anche dal punto di vista economico per il nostro Paese, quindi la nostra speranza è che le vincite al Simbolotto possano aiutarvi in questa situazione così complicata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA