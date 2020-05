Lotto, Simbolotto numeri vincenti/ Estrazione oggi 5 maggio 2020: ecco i simboli

Pubblicità

Prima estrazione del Simbolotto dopo la ripresa dei concorsi in questa Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Abbiamo la prima cinquina dell’era Covid, abbinata alla ruota di Milano, perché è quella in promozione nel mese di maggio. Niente da fare per quella di Genova, che doveva essere protagonista nel mese di aprile. Ma il blocco ai giochi imposto dall’Agenzia Dogane e Monopoli ha impedito alla ruota ligure di essere protagonista col Simbolotto. Si passa dunque direttamente a quella della Lombardia, regione duramente colpita dall’epidemia. I simboli di oggi ci permettono di volare un po’ con la fantasia per quanto riguarda le interpretazioni: prendiamo ad esempio il 5, la mano. È quella che simbolicamente (e se parliamo di Simbolotto…) dobbiamo darci in questo momento difficile, ma è anche quella che dobbiamo lavarci spesso per evitare il contagio. C’è poi il 15, il ragazzo, speranza di un futuro migliore. Il 32, disco, rappresenta invece quel desiderio di tornare alla normalità o magari un accompagnamento musicale a casa. E poi c’è il 30, il cacio, che potrebbe tornare utile per qualche ricetta. Per il 38, la pigna, ripeschiamo l’espressione avere le pigne in testa, cioè delle idee bizzarre… (agg. di Silvana Palazzo)

I SIMBOLI E NUMERI VINCENTI DI OGGI DEL SIMBOLOTTO

Entra nel vivo Simbolotto con la sua estrazione di oggi, la prima dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. L’ultimo gioco della famiglia del Lotto è tornato dopo la pausa e ci regala la prima cinquina di maggio: 38 pigna, 30 cacio, 32 disco, 15 ragazzo, 5 mano. I numeri vincenti freschi di estrazione possono essere quindi presi d’assalto per la verifica della propria giocata. Attenzione dunque ai simboli, anche perché il Simbolotto ci abitua a strane coincidenze. Pensiamo ad esempio al primo estratto dell’estrazione del 18 luglio 2019: fu l’1, collegato al simbolo tricolore dell’Italia. Sembra quasi scontato col senno di poi visto che il Lotto rappresenta anche uno strumento storico di unificazione. Un caso? Allora vi citiamo l’estrazione del 21 marzo, l’ultima prima della pausa. In quell’occasione abbiamo assistito all’uscita della rondine, che annunciava la primavera. Ma quel simbolo fu quasi “soffocato” dal simbolo, quello raffigurato dalla sfortuna. Sarà interessante scrutare allora i nuovi numeri vincenti del Simbolotto per scoprire anche eventuali nuovi significati. (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER L’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, TORNA L’ESTRAZIONE

Tra le estrazioni che tornano oggi c’è anche quella del Simbolotto, il gioco di Lottomatica nato nella famiglia del Lotto. Chi ha ripreso a giocare per l’estrazione di oggi, martedì 5 maggio 2020, può partecipare gratuitamente anche a questo “iconico” concorso. Il suo successo è legato anche all’associazione tra numeri e simboli, oltre che al fatto che la partecipazione gratuita (e questo non guasta). Un successo partito sin dal suo esordio, l’estate scorsa, con una crescente e larga adesione nel tempo, poi lo stop a causa dell’emergenza coronavirus. Oggi, martedì 5 maggio 2020, torna in abbinamento con la ruota di Milano. L’ultima estrazione risale al 21 marzo, poi è arrivata la decisione dell’Agenzia Dogane e Monopoli di interrompere le estrazioni a causa della crisi sanitaria. Ma il ritorno alla normalità per il Simbolotto non sarà difficile, anche per la facilità della modalità di gioco. Basta fare una normale giocata al Lotto, ma sulla ruota in “promozione”, per ottenere la giocata del Simbolotto sulla schedina.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, ESTRAZIONE: I PREMI

Il Simbolotto torna a maggio e lo fa in abbinamento alla ruota di Milano, una delle città più colpite dal coronavirus. L’inizio della Fase 2, quindi il graduale ritorno alla normalità, passa anche da questo e da una strana coincidenza. Simbolica, per restare in tema. L’appuntamento è fissato al termine dell’estrazione del Lotto: partirà così quella del Simbolotto. E voi non dovrete fare altro che controllare quanti simboli estratti sono presenti sulla vostra schedina. Se sono cinque, allora vincete 5mila euro per ogni euro giocato al Lotto. Il “4” invece moltiplica la posta per 50, il “3” per 5, mentre chi centra il “2” la vincita corrisponde esattamente all’importo giocato al Lotto. Nei primi sei mesi i “5” del Simbolotto sono stati meno di trenta: il top è stato centrato il 2 dicembre scorso con i 35mila euro vinti a Castelfranco Veneto. Ma considerando che si tratta di un gioco abbinato al Lotto, si tratta di un’ulteriore chance di vincita. E per questo importante. Vi auguriamo allora buona fortuna in vista dell’estrazione di oggi!



