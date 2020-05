Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: 1444 casi, negozi vogliono riaprire

Pubblicità

Proseguono le buone notizie dai numeri riguardanti l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati solamente 1.444 nuovi casi, con il bilancio di infetti da inizio pandemia, datato 21 febbraio scorso, salito a 214.457 casi di positività. Tornano invece a crescere i morti, che dai 236 di martedì si sono portati ai 369 di ieri. Buone nuove però, ancora una volta, dagli italiani attualmente positivi che sono in totale 91.528, grazie agli 8.014 guariti di ieri (totale di guariti da febbraio, 93.245). Il numero di pazienti guariti non è mai stato così alto da quando è iniziata l’emergenza, ma a riguardo la Regione Lombardia ha fatto sapere che nel computo di ieri sono stati aggiunti anche i negativizzati dei giorni precedenti. Con le buone notizie che proseguono, sono numerose le attività che fremono per ripartire vista la crisi economica senza precedenti. Si calcola infatti che l’Italia perderà 9.5 punti percentuali di Prodotto interno lordo, e la ripresa potrebbe verificarsi solamente fra un anno. “Dal governo non c’è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo”, ha fatto sapere nelle scorse ore il presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE, CONTE: “SE C’E’ LA POSSIBILITÀ SI RIAPRIRA’ PRIMA”

“Se c’è la possibilità di anticipare qualche data, possiamo anche valutare delle aperture ulteriori”, ha aggiunto il premier nell’incontro con Rete Imprese Italia sulla vendita al dettaglio e gli esercizi commerciali. L’idea è quella di riaprire quanto prima bar, ristoranti e parrucchieri, fra le attività che più hanno risentito del blocco di queste settimane. La posizione del premier è stata ribadita anche dal ministro per gli affari regionali, Boccia, che ha fatto sapere che “tutti noi vogliamo arrivare alle differenziazioni territoriali. Dal 18 maggio molte attività potranno riaprire, ma lo si dovrà fare in sicurezza, e le Regioni che decideranno di farlo senza il rispetto delle linee guida Inail se ne assumeranno la responsabilità”. Altra questione chiave su cui si sta lavorando in questi giorni, è il decreto Maggio, dove si punterà a dare 200 milioni di euro ai comuni delle zone rosse, con un superbonus del 110% per le ristrutturazioni green. Probabile anche un bonus da 500 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini, mentre Confindustria e Ance hanno bocciato l’idea di ridurre gli orari dei lavoratori a parità di salario.



