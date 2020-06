Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione sabato 6 giugno 2020

Pubblicità

È arrivata l’estrazione del sabato per il Simbolotto, il gioco complementare al Lotto. Oggi, 6 giugno 2020, è infatti in programma un nuovo concorso, abbinato alla ruota di Napoli. Si tratta del terzo appuntamento settimanale, quello che apre ufficialmente il weekend. Probabilmente state pensando a come trascorrerlo, se andare al mare, ma ovviamente in sicurezza, o se organizzare una gita fuoriporta per un po’ di relax e riscoprire le nostre bellezze dopo il lockdown. L’estrazione di oggi del Simbolotto, però, potrebbe stravolgere tutti i vostri piani, perché potrebbe arrivare una vincita importante. E così potreste ottenere una vincita in grado di darvi quella sicurezza economica che probabilmente è venuta meno a causa dell’emergenza coronavirus. Quel che dovete fare è non dimenticare di partecipare al concorso del Lotto, optando per la ruota in promozione in questo mese. Così otterrete la cinquina di numeri e simboli per partecipare oggi all’estrazione del Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I NUMERI RITARDATARI

A proposito di numeri e simboli, diamo uno sguardo alle statistiche del Simbolotto. Non c’è modo di “condizionare” la propria giocata, visto che numeri e simboli vengono stampati automaticamente (e gratuitamente) sulla schedina del Lotto, ma sono comunque indicazioni utili. E allora concentriamoci sui ritardatari. Al primo posto c’è la Mela (2) con 28 ritardi. A seguire Natale (25) con 24 assenze, mentre il Quadro (40) ne ha accumulate 20. Fuori dal podio l’Amo (23), che manca da 18 estrazioni. Una in più del Maiale (4), che invece è a quota 17. Sono 16 i ritardi accumulati dalla Risata (19), uno in più rispetto a quelli di Buffone (41), Piano (37), Italia (1). A completare la top ten c’è il Cacio (30), che manca da 13 estrazioni del Simbolotto. Fate attenzione, dunque, alla vostra schedina. Potrebbe esserci un numero ritardatario, quindi potreste seguire l’estrazione del Simbolotto con ulteriore interesse.



