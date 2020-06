SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti, estrazione 4 giugno 2020: i simboli di oggi

Pubblicità

Puntuale come sempre arriva anche oggi l’estrazione del Simbolotto che ha fatto seguito a quella del Lotto, il gioco di cui è complementare. Si resta sempre sulla ruota di Napoli che ci terrà compagnia per l’intero mese. Ma scopriamo subito qual è stata la combinazione nuova di zecca composta da cinque numeri e relativi simboli e che va a rappresentare l’estrazione di questo giovedì 4 giugno 2020: 15 ragazzo, 31 anguria, 7 vaso, 45 rondine, 11 topi. Siete riusciti ad accaparrarvi almeno due dei numeri con relativo simbolo e a portarvi a casa anche solo la vincita minima proposta dal gioco? Vi ricordiamo come sempre che ogni mese sarà protagonista una nuova ruota. E se nel precedente è stata quella di Milano e in questo appena iniziato è quella di Napoli, a luglio vedremo l’attesa ruota Nazionale che tornerà anche il mese successivo. L’anno 2020 sul piano del Simbolotto vedrà la chiusura in grande stile con la ruota di Venezia. Adesso però è tempo di verifiche: non vi resta che incrociare le dita e sperare di essere stati baciati dalla Dea Bendata anche in merito al gioco del Simbolotto! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUOVA ESTRAZIONE DELLA SETTIMANA

Dopo la prima estrazione del mese, a distanza di appena 24 ore si rinnova l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco complementare al Lotto e che garantisce nuove occasioni per vincere. L’appuntamento di ieri sera, oltre a dare la possibilità di accaparrarsi di una delle vincite interessanti in palio, ha anche inaugurato la nuova ruota in promozione, che come sappiamo cambia di mese in mese. E così, dopo quella di Milano che ha interessato il mese di maggio si è passati alla ruota di Napoli. Ma in cosa consiste il Simbolotto e come si gioca concretamente? Si tratta dell’opzione di gioco del Lotto formata da una combinazione del tutto casuale di 5 simboli su un totale di 45 disponibili e che viene automaticamente abbinata in maniera gratuita a ciascuna giocata eseguita sulla ruota mensile in promozione, in questo caso, appunto, quella napoletana. L’estrazione del Simbolotto, dunque, avviene esattamente dopo quella del Lotto: dopo aver svelato i numeri delle undici ruote del gioco principale, dunque, tenetevi pronti per scoprire quale sarà la nuova cinquina del gioco complementare composta da numeri e simboli e che potrebbe aggiungere una possibilità in più per vincere.

SIMBOLOTTO, COME SI GIOCA E QUANTO SI VINCE

Ciascuna estrazione del Simbolotto avviene tre volte a settimana con l’estrazione del gioco del Lotto. Quella odierna sarà la penultima estrazione in vista di quella del sabato che chiuderà la settimana. Dopo aver consultato l’estrazione del Lotto sarà la volta del Simbolotto, la quale avviene attraverso un’urna meccanica dedicata esclusivamente a questo gioco dalla sede estrazionale di Roma. Come scoprire se si è stati così fortunati da essersi accaparrati l’ambita vittoria? Subito dopo l’estrazione saranno resi noti i numeri ed i relativi simboli abbinati: basterà confrontarsi con quelli della propria giocata ed in base a quanti saranno intercettati, indipendentemente dall’ordine di estrazione e dell’importo giocato sulla specifica ruota sarà possibile ottenere la vincita. Ad eccezione di un solo numero che non porterà ad alcuna vincita, è previsto un premio di un euro con il “2” e poi a salire, 5 euro con il “3”, 50 con il “4”, fino ad arrivare alla più ambita, ovvero alla vincita di 5000 euro che sarà possibile portarsi a casa con il “5”, indipendentemente dalla giocata base effettuata sul Lotto.



