Simon Le Bon/ L’amore tra il leader dei Duran Duran e Yasmin: tre figlie e….

La puntata di Techetechetè in onda oggi, martedì 10 agosto, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, è dedicata ai mitici anni ’80. Tra i protagonisti della puntata ci saranno anche i Duran Duran di cui il leader è Simon Le Bon. Con la sua voce e la sua bellezza, Simon Le Bon ha fatto innamorare milioni di ragazze in tutto il mondo, ma dal 1985, nel cuore del cantante c’è solo Yasmine che è stata una una top model e che oggi, oltre ad essere dal 1985 la moglie di una popstar è una madre e nonna che vive senza nostalgia. Quello tra Simon Le Bon e Yasmine è un amore grande, da copertina che è cresciuto diventando sempre più importante. Entrambi vere star, sono riusciti a proteggere la propria vita di coppia dando alle figlie Amber Rose Tamara, Saffron Sahara e Tallulah Pine un’unione familiare stabile e serena.

Simon Le Bon, la vita con la moglie Yasmin e tre figlie

Popstar, ma anche marito e padre di tre figlie che, quando non sale su un palco, nella vita di tutti i giorni, deve affrontare la vita quotidiana con quattro donne. Per Simon Le Bon non è facile riuscire a gestire la vita familiare come ha raccontato la moglie Yasmine in un’intervista rilasciata a Marie Claire nel 2019. “Con la mia famiglia sono libera di condividere il mio cuore e quello che sento. Ho deciso di essere amica delle mie figlie anche se non sempre è la scelta più facile. Di sicuro sono mie alleate: siamo quattro contro uno. Quando siamo arrabbiate Simon viene completamente accerchiato!”, raccontava Yasmine. Insomma, come tutti i papà, anche per una popstar come Simon Le Bon non è facile vincere una battaglia con quattro donne.

