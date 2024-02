Simon Leopard, chi è l’uomo leopardo di Ciao Darwin 2023/ “Noi amanti diamo piacere, i cornuti…”

Spunta un personaggio curioso a Ciao Darwin 2023: si chiama Simon Leopard e indossa una maschera perché…

“Tanti vogliono la Ferrari ma non sanno guidarla, allora prendete una Panda. Noi spingiamo, diamo piacere, la donna perde i sensi…”, il discorso tenuto da Simon Leopard a Ciao Darwin 2023 durante una delle sfide tra Amanti e Cornuti. Ma chi è e di cosa si occupa questo personaggio bizzarro? Si chiama Simone Cassano, di giorno lavora in una fabbrica di tappi di sughero, di notte si diverte a fare uscire la sua vera natura felina.

In rete è dunque conosciuto come Simon Leopard, in quanto indossa vestiti maculati ed una maschera da predatore. Prima di approdare a Ciao Darwin, lo avevamo già visto all’opera a Tu si que vales e in radio, dove aveva attirato l’attenzione per via della sua esuberanza.

Simon Leopard si racconta: “Il mio successo? Ecco come è partito tutto…”

Ma come nasce l’idea Simon Leopard? In una intervista riportata dal sito lapulceonline.it è il diretto interessare a ripercorrere la sua storia. “Ero ad un appuntamento al buio a Milano. Mi ero presentato con scarpe leopardate, così la ragazza mi affibbiò il nome di Simon Leopard. Mi piacque e da quel giorno mi presento anche nelle discoteche con il mio soprannome”, spiega il concorrente di Ciao Darwin.

“In giro ormai mi conoscono più come Leopard che con la mia vera identità”, racconta ancora il ragazzo. Sui social, inevitabilmente, è diventato molto seguito: “Ho fatto un video, una cretinata, ma è diventata virale sui social: 550 mila visualizzazioni grazie ad una pagina ‘trash’ su Instagram. Da lì è partito tutto”.











