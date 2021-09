Simon Russo, ex marito di Valeria Graci/ Lei: “ho avuto il coraggio di raccontarlo”

Simon Russo è l’ex marito di Valeria Graci, la comica ed attrice che conduce l’edizione 2021 de Il Festival di Castrocaro. La Graci in passato è stata sentimentalmente legata a Simon Russo, l’ex marito con cui ha avuto anche un figlio di nome Pierpaolo. Il loro matrimonio è naufragato dopo un pò di tempo e solo recentemente la comica ha deciso di raccontare cosa è successo davvero tra di loro. L’incontro tra Valeria e Simon è avvenuto quando erano entrambi giovanissimi: una forte passione e poi il grande amore. La coppia ha poi deciso di sposarsi e dal loro matrimonio è nato anche un figlio. Col passare del tempo qualcosa si è rotto: la coppia ha cominciato a litigare fino ad una serie di episodi di cui la Graci ha parlato solo poco tempo fao. ”

Non ne avevo mai parlato prima. Non perché non ce ne fosse bisogno, ma perché non volevo spettacolarizzarla, difendo molto il mio lavoro e poi forse non ero pronta” – sono stat le parole della comica negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin. La Graci in occasione di una puntata speciale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne ha confessato di esserne stata vittima.

Simon Russo, ex marito Valeria Graci: “le storie possono finire”

Un racconto inaspettato quello di Valeria Graci che ha deciso di vuotare il sacco e raccontare cosa è successo con l’ex marito Simon Russo. La comica nel salotto di Verissimo ha confessato di aver subito una violenza psicologica che, a detta sua, “rimane addosso più a lungo di quella fisica”. A salvarla da questa violenza è stato l’amore incondizionato per il figlio Pierpaolo: “la cosa che più mi rimette in sesto è il sorriso di mio figlio alla mattina e alla sera, la sua voce, il suo messaggino quando non è con me. Mio figlio è la persona più importante della mia vita, è lui l’uomo della mia vita!”.

Nonostante tutto però la Graci parlando della sua storia d’amore con l’ex marito ha dichiarato: “mi sono innamorata perdutamente di una persona, ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro. Poi le storie possono finire, in alcuni casi si resta amici, in altri conoscenti e in altri ancora si fa la guerra”. La comica ha però sottolineato a gran voce: “sentirsi dire sei una nullità, senza di me non andrai da nessuna parte sono parole che fanno molto male, che lacerano dentro e c’è stato un momento in cui ci ho creduto, ma fortunatamente ho avuto il coraggio di raccontarlo e andare in analisi”.



