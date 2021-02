Valeria Graci/ Nel salotto di Barbara D’Urso, poi a Sanremo per «PrimaFestival»

Valeria Graci, attrice e imitatrice che, a Striscia la Notizia, imita spesso Barbara D’Urso, è tra gli ospiti della puntata di Domenica Live in onda oggi, 14 febbraio. Ad annunciare la sua presenza nel programma della domenica pomeriggio di canale 5 è stata Barbara D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 12 febbraio. La conduttrice ha annunciato con il sorriso la presenza della sua imitatrice che, proprio a Domenica Live, potrebbe presentarsi indossando i panni della padrona di casa. Da sempre protagonista di tantissime imitazioni, Barbara D’Urso si complimenta sempre con i suoi imitatori come sta dimostrando ospitando nel suo salotto Valeria Graci. Per quest’ultima, inoltre, sta per cominciare un capitolo importante della sua carriera. La Graci, infatti, insieme a Giovanna Civitillo e Giovanni Vernia condurrà il “PrimaFestival” che svelerà i dettagli della 71esima edizione del Festival di Sanremo.

VALERIA GRACI, CONFESSIONE SULL’AMORE?

Ai microfoni di Domenica Live, Valeria Graci potrebbe aprire il suo cuore svelando i segreti della sua vita privata a Barbara D’Urso. Valeria Graci, ironica, schietta e diretta, in un’intervista rilasciata a Vieni da me nel 2020 aveva parlato della presenza di un nuovo compagno al suo fianco. “Il mio cuore batte forte, non solo per mio figlio, ma anche per un’altra persona“, aveva raccontato. Molto riservata, pur essendo sempre presente sui social dove preferisce pubblicare foto e video dei suoi tanti impegni lavorativi, Valeria Graci aprirà i cassetti della sua vita privata tra un’imitazione, una battuta e una risata con la padrona di casa? Valeria, nel frattempo, si gode la sua avventura come conduttrice di Prima Festivalcon la benedizione di Amadeus. «Non mi occupo di PrimaFestival, se ne occupano Claudio Fasulo e Lucio Presta. Mi è stato comunicato due giorni fa che Rai Pubblicità e Suzuki desideravano avere Giovanna, Vernia e Graci al PrimaFestival», ha chiarito il direttore artistico di Sanremo in conferenza stampa.



