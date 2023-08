Simona Branchetti al posto di Federica Panicucci a Mattino 5?/ “Promozione supportata da Andrea Giambruno”

Simona Branchetti al posto di Federica Panicucci alla conduzione di Mattino 5? L’indiscrezione

Solo pochi giorni fa Simona Branchetti annunciava il prolungamento di Morning News, il format che sostituisce Mattino 5 per tutto il periodo estivo. La giornalista andrà infatti in onda fino al 22 settembre, facendo slittare il programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Proprio con quest’ultima Simona Branchetti è spesso messa a paragone, tanto che di recente si è parlato di “poca simpatia” tra le due conduttrici.

Federica Panicucci ricorda papà Edo: "Sono qui per te"/ Il messaggio struggente da un posto del cuore

Di certo non aumenterà la simpatia tra le due l’ultima indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, che parla di una possibile sostituzione di Panicucci proprio con Simona Branchetti.

Branchetti sempre più vicina a Mattino 5 grazie ad Andrea Giambruno?

Ecco cosa scrive il giornalista: “È nato un feeling professionale tra Andrea Giambruno, 42, compagno di Giorgia Meloni, e la telegiornalista di Canale 5 Simona Branchetti, 47 anni il 15 agosto. Non è un pettegolezzo che Giambruno stia cercando, per quanto gli è possibile, di supportare una promozione della collega a Mattino 5 a partire dal prossimo anno, in sostituzione di Federica Panicucci.” La conduttrice e giornalista di Morning News sarebbe dunque fortemente supportata dal compagno della premier Giorgia Meloni, indiscrezione che porterebbe Branchetti sempre più vicina alla conduzione del format principale della mattina di Canale 5. Come la prenderà Federica Panicucci, che da anni è il volto di Mattino 5?

Federica Panicucci in lacrime: "È morto Silvio Berlusconi"/ Video: "La cosa peggiore che potessimo dire"

LEGGI ANCHE:

Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci/ Lei "Il mio futuro con lui..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA