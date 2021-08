Simona Branchetti “Mio marito Carlo Longari? Rottura drammatica”/ “Ferita mortale”

“Sono reduce da una brutta esperienza”. Così Simona Branchetti, conduttrice di Morning News, programma mattutino estivo di Canale 5, ha cercato di glissare in un’intervista a NuovoTv quando si è toccato l’argomento vita privata. La brutta esperienza di cui parla la conduttrice è la fine del suo matrimonio con l’avvocato Carlo Longari. Una rottura arrivata prima dello scoppio della pandemia di Covid, che è stata per lei un momento molto doloroso e che ancora oggi la fa soffrire.

La conduttrice lo ha ammesso in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv, raccontando che “È stata una separazione drammatica, che mi ha fatto soffrire moltissimo.” La Branchetti ha inoltre spiegato che “Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale”.

Simona Branchetti, la rottura con Carlo Longari e l’aiuto dell’ex marito

La fine del matrimonio con Carlo Longari è stata per Simona Branchetti uno dei momenti più difficili affrontati negli ultimi anni. I due si sono conosciuti nel 2016 poi un anno dopo è arrivato il matrimonio, finito poco meno di tre anni dopo. Si trattava del secondo matrimonio per la conduttrice, prima sposata con Federico Quaranta, speaker radiofonico e conduttore televisivo con il quale la Branchetti ha mantenuto ottimi rapporti.

È stato lui, infatti, una delle persone che l’hanno più aiutata in quel difficile periodo, insieme ad altri amici cari e alla famiglia. Anche il lavoro è stata per per Simona una valvola di sfogo e distrazione importante, la giornalista del Tg5 d’altronde è ora impegnatissima con il nuovo programma di Canale 5 Morning News.

